Arriva il Super Green Pass: le nuove regole per stadi e attività sportive

Via libera al Super Green Pass: questa la linea seguita durante il Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi, nonché quella promossa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Una misura mirata alla "massima prudenza per contenere il contagio", emerge dalla cabina di regia del Governo, e che sarà obbligatoria dal prossimo 6 dicembre e in vigore fino al 15 gennaio.

In cosa consiste il Super Green Pass?

Il Super Green Pass, a differenza del "Green Pass", è un certificato valido esclusivamente per i vaccinati e per i guariti dal Covid: non è più previsto, invece, per chi effettuerà il tampone. Questo l'orientamento: per ora dovrebbe essere attivo anche in zona bianca, ma su questo bisognerà sciogliere le riserve.

A cosa serve il Super Green Pass?

Il Super Green Pass è conditio sine qua non per l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Il tampone non sarà più valido per l'accesso agli elementi citati, ma sarà comunque valido per andare al lavoro, per i servizi essenziali e per gli spostamenti a lunga percorrenza.

SUPER GREEN PASS: LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT

In termini sportivi, il Super Green Pass sarà condizione essenziale per l'accesso agli impianti sportivi e per le attività sportive come piscine o palestre: non si potrà più partecipare ad alcun evento sportivo o ad attività sportive al chiuso senza la certificazione.