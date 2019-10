Arriva il film su Roberto Baggio: la vita del Divin Codino su Netflix

Nel 2020 arriverà la pellicola su Roberto Baggio: ad interpretare l'ex Juventus e Milan ci sarà Andrea Arcangeli.

Roberto Baggio sbarca su Netflix. Annunciato, infatti, un film sul Divin Codino, uno dei più importanti giocatori italiani della storia del calcio. La pellicola non arriverà al cinema, ma a quanto pare sarà una produzione Netflix che finirà dunque solamente in .

Il film è tratto dal libro di Raffaele Nappi e sarà interpreato, secondo MoviePlayer, da Andrea Arcangeli. A dirigere la pellicola invece Letizia Lamartire. Insieme ad altri sette film Netflix dovrebbe poi andare in chiaro su Mediaset dopo un anno.

Non c'è ancora una data precisa, ma secondo le ultime indiscrezioni il film dovrebbe comparire nel catalogo Netflix nel corso del 2020. Il titolo su Roberto Baggio dovrebbe coprire i 22 anni di carriera del Divin Codino, ma anche esplorare la vita privata fuori dal terreno di gioco.

Questa la trama del film:

"Storia di un ragazzino prodigio, con 220 punti interni di sutura e un menisco perforato a 17 anni. La storia di chi davano tutti per spacciato, e si è ritrovato con un Pallone d'oro tra le mani. Questa è la storia di scontri, tafferugli, incendi in nome di un calciatore. È la storia di un'estate italiana, di piazze e di feste, di bandiere e di vespe, di monaci e di cacciatori. Questa è la storia dell'uomo che non ha nemici. Questa è la storia di una generazione. Questa è la storia di un campione. Questa è la storia di Roberto Baggio."

Una notizia che ha già mandato in visibilio i tantissimi fans di Roberto Baggio, decisi ad ammirare un biopic su uno dei giocatori più forti della storia. Sicuramente tra i più amati in tra gli anni '90 e 2000. Non resta che attendere l'uscita su Netflix.