Inter al bivio Benfica, Inzaghi dribbla le voci sul suo futuro: “Ci sono abituato”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, presenta la sfida di Champions League col Benfica: "Partiamo da un vantaggio, ma conosciamo il loro valore".

Messa alle spalle la sconfitta interna patita contro il Monza in campionato, l’Inter torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo di essere attesa da una sfida fondamentale: quella contro il Benfica valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

In palio c’è dunque il preziosissimo pass per le semifinali della massima competizione continentale per club e i nerazzurri proveranno a farlo loro sapendo di poter contare sul ‘fattore campo’, ma anche sul 2-0 firmato Barella-Lukaku con il quale si sono imposti all’andata al Da Luz di Lisbona.

Simone Inzaghi ha presentato il match con i lusitani nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“E’ il secondo tempo di una sfida importantissima, partiamo con un vantaggio ma conosciamo il valore dell’avversario. Sappiamo che sarà complicata e che dovremo essere bravi a venirne a capo. Domani sera potremmo essere tra le prime quattro d’Europa e sarebbe un grande risultato”.

L’Inter sta deludendo in campionato, ma sta facendo benissimo nelle coppe.

“Sappiamo qual è il nostro percorso nelle coppe e sappiamo che in campionato non siamo nella situazione di classifica che vorremmo. Adesso siamo concentrati sul Benfica e sappiamo che ci sarà da fare nel migliore dei modi. Il Benfica sta vivendo come noi una flessione in termini di risultati, ma non di gioco e di occasioni create. Avevano perso due sole partite in una stagione ed ora ne ha perse tre in una settimana, ma continuando a giocare da Benfica”.

L’incertezza sul futuro di alcuni giocatori può, secondo molti, rappresentare un problema.

“Noi dobbiamo essere bravi ad isolarci da tutto. Abbiamo dei giocatori in scadenza, ma lavorano bene tutti i giorni. Fa parte del calcio ricevere critiche o andare in scadenza, ma bisogna restare tranquilli e concentrarsi sulla prossima gara. Contro il Benfica servirà una grande partita”.

Il Benfica rappresenta un ostacolo ostico da superare.

“Dovremo essere bravi tutti insieme, con i nostri tifosi. Servirà intensità contro una squadra che copre bene il campo. Dovremo essere bravi a farlo anche noi da squadra affinché il Benfica possa essere meno pericoloso”.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio di Inzaghi a fine stagione o addirittura nel caso in cui le cose non dovessero andare bene con il Benfica.

“Non c’è niente di strano. Prima del Barcellona era la stessa cosa e prima del Porto e del Benfica anche. Ci sono abituato, ma finché criticano me non è un problema: meglio criticare me che i ragazzi. Per quanto riguarda me e il mio staff, queste critiche ci aiutano a lavorare sempre di più. Sono cose che fanno parte della carriera di un allenatore, poi in campionato stiamo avendo un percorso insufficiente e non da Inter. Dobbiamo essere bravi ad isolarci, per regalarci una grande serata che ci permetterebbe di essere tra le migliori quattro d’Europa. Sarebbe un grandissimo traguardo”.

Gli attaccanti dell’Inter non stanno vivendo un grandissimo momento di forma.

“Quando giocavo non mi preoccupavo di certe situazioni. Bisogna restare sereni, il vero problema è se un attaccante non crea occasioni da rete. Basta un episodio per cambiare tutto, sia per gli attaccanti che per tutta la squadra”.

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sulla formazione che schiererà.

“Posso avere le idee chiare, ma giocando così tanto ogni tre giorni è difficile realizzare ciò che si pensa. Mancano ancora un paio di allenamenti e solo dopo farò le mie scelte”.

Nel match d’andata l’Inter ha fatto benissimo sotto il profilo del possesso.

“Sarà importante, così come lo saranno le uscite da dietro e la fase di non possesso. Affrontiamo una squadra che ha qualità e noi dovremo far bene in ogni fase per poter ripetere la serata di Lisbona”.

Infine una risposta a Noel Gallagher che ha ammesso di sperare in una finale Manchester City-Inter perché considera la squadra nerazzurra la più debole tra quelle rimaste in corsa in Champions.

“E’ un grandissimo cantante e speriamo che sia anche fortunato. Vedere l’Inter in finale ci farebbe tutti felici”.