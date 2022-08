Arrestato il calciatore Giovanni Padovani, è accusato di aver ucciso la compagna

Giovanni Padovani è partito dalle giovanili del Napoli e ha giocato a lungo in Serie D, oggi l'arresto per l'omicidio della compagna.

Un gravissimo episodio di cronaca coinvolge un calciatore in attività, si tratta di Giovanni Padovani, attualmente tesserato per la Sancataldese in Serie D.

L'uomo, di 27 anni, come riporta l'ANSA è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi di 56 anni.

Padovani, nato a Senigallia, è cresciuto nelle giovanili del Napoli e ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 17. Poi un lungo girovagare nelle serie inferiori giocando tra le altre col Giarre ed il Troina Calcio.

Proprio dalla Sicilia sarebbe partito martedì sera direzione Bologna, dove ha atteso la compagna sotto casa per ucciderla. Alessandra Matteuzzi aveva peraltro già denunciato l'uomo per stalking e Padovani non avrebbe potuto avvicinarsi alla compagna.

Un divieto che non è bastato ad evitare la tragedia. Padovani avrebbe colpito la donna a colpi di martello e adesso dovrà rispondere di omicidio aggravato.