Arnautovic ancora out, Thiago Motta annuncia che salta anche la Juventus: “Deve ritrovare la forma”

Marko Arnautovic salterà anche Bologna-Juventus. L’attaccante austriaco si è messo l’infortunio alle spalle, ma non è in condizione.

Ad inizio stagione sembrava destinato a vivere un’annata da protagonista assoluto poi, dopo essere stato anche per qualche settimana in cima alla classifica dei marcatori della Serie A, per lui tutto è incredibilmente cambiato.

Marko Arnautovic, nel corso del 2023, ha messo piede in campo in appena tre occasioni. A frenarlo non solo le scelte di Thiago Motta che gli ha tolto di galloni di elemento intoccabile, ma anche e soprattutto una serie di problemi fisici che l’hanno costretto ai box.

L’attaccante austriaco non gioca dallo scorso 18 marzo, da quando cioè, in occasione di Salernitana-Bologna, entrò nella ripresa per poi essere subito sostituto a causa di un problema riportato ad un piede e da allora ha saltato le successive quattro gare di campionato.

Un numero che è destinato a salire, visto che certamente non giocherà nemmeno contro la Juventus. Ad annunciarlo, a due giorni dalla sfida con i bianconeri, è stato proprio Thiago Motta in conferenza stampa.

“Arnautovic non ci sarà. Dal punto di vista medico è guarito, ma adesso va ritrovata la giusta condizione fisica, visto che l’ultima volta che ha giocato 90’ è stato lo scorso 4 gennaio. Deve avere calma, è nelle mani dei nostri preparatori e dipenderà da lui”.