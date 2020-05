Armero shock: "Ho rischiato di morire a causa del sonnambulismo"

L'ex calciatore del Napoli racconta un episodio che poteva costargli la vita: "Sono sonnambulo, stavo per buttarmi dal balcone".

Le aspettative sulla carriera di Pablo Armero erano elevatissime quando, con la maglia dell' , sfrecciava sulla fascia guadagnandosi l'appellativo di 'Roberto Carlos nero' e le attenzioni del che poi lo avrebbe acquistato nel gennaio 2013.

Da quel momento iniziò il declino personale del colombiano che ora è svincolato dopo l'ennesima deludente parentesi al Guarani in : sul suo rendimento negativo potrebbe aver influito, seppur in minima parte, un problema che si trascina da sempre e che in passato avrebbe potuto togliergli la vita.

'Marca' ha raccolto una serie di dichiarazioni di Armero che ha spiegato di soffrire di sonnambulismo: a tal proposito ha raccontato un episodio che lo vide protagonista in compagnia del connazionale Camilo Zuniga, con cui condivise l'esperienza al Napoli.

"Sono un sonnambulo. Mi capita di avere dei sogni molto reali. Una volta ho visto una persona entrare dalla finestra, aveva preso il portafoglio di Zuniga ed è a quel punto che mi sono messo a strillare. Quella persona si dirigeva sul balcone per saltare e così l'ho seguita: se non fosse per il fatto che dormo sempre nudo e allora era inverno, mi sarei ammazzato".

Armero vivo per miracolo dunque, dopo quella pazza notte che difficilmente lascerà i suoi pensieri.