Armero avvistato al bar la notte prima di un match: licenziato dall'Alagoano

La squadra del CS Alagoano ha licenziato Pablo Armero: è stato avvistato in due bar nella notte di venerdì che precedeva l'impegno di campionato.

E' durata veramente poco l'avventura di Pablo Armero con la compagine del Centro Sportivo Alagoano, squadra che attualmente milita nella prima divisione brasiliana.

La società ha infatti emesso un comunicato all'interno del quale si precisa che il giocatore è stato licenziato dopo aver posto in essere alcuni atteggiamenti, il cui contenuto non è stato però specificato.

"Il Centro Sportivo Alagoano comunuca che dopo essere stato informati degli ultimi eventi riguardanti gli atleti Maidana, Manga Escobar e Pablo Armero, è stata presa la decisione di multare i tre atleti del 20% del loro stipendio mensile e di rimuovere Pablo Armero dalla squadra dopo un accordo consensuale".

In realtà la responsabilità di Armero consiste nell'essere stato avvistato in due diversi bar nel corso della notte di venerdì che precedeva l'impegno di campionato del sabato. I suoi compagni d'avventura sono stati solamente multati perchè infortunati (non avrebbero quindi preso parte al match).

Armero in campionato aveva fino a questo momento disputato 3 partite per un totale di 203 minuti.