Armenia-Italia, Jorginho: "Il campo faceva schifo"

Jorginho se la prende col terreno di gioco di Armenia-Italia: "Il campo faceva schifo. Loro più avanti di noi, non c'è una gara semplice".

Una fatica immane per portare a casa il risultato: l' vince ma non convince a pieno in casa dell'Armenia, passata in vantaggio e rimontata con una prova d'orgoglio nella seconda parte della ripresa.

Condizioni ambientali non favorevolissime agli azzurri come spiegato da Jorginho, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il fischio finale.

"Non c'è una partita semplice. Abbiamo avuto modo di vedere un ambiente caldo. Loro hanno iniziato sfruttando i palloni lunghi che sono il loro punto di forza. Ne siamo venuti fuori col gioco e meritatamente".

La forma fisica non è ancora quella ottimale e a Yerevan si è visto eccome.

"E' vero, sono più avanti di noi nella preparazione. Siamo stati bravi alla lunga, la vittoria è meritata. L'ammonizione di Verratti? Si è alzato per dire che era stato spinto, poi nel caos l'arbitro ha tirato fuori il giallo".

Campo pessimo che non ha di certo favorito la maggiore tecnica di Jorginho e compagni.