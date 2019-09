Armenia-Italia, le formazioni ufficiali: Bernardeschi, Belotti e Chiesa in avanti

Sono state rese note le formazioni di Armenia-Italia, sfida di qualificazione a Euro 2020. Mancini punta sul tridente Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

La formazioni ufficiali di Armenia- :

ARMENIA (4-2-3-1): Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

L’Italia torna in campo per riprendere il cammino di qualificazione ad e lo fa a Yerevan dove sfida l’Armenia del neo-romanista Mkhitaryan. Gli Azzurri, attualmente primi in solitaria nel Gruppo J in virtù dei quattro successi ottenuti in altrettante partite giocate, cercano quei punti che possano consentire loro di avvicinarsi a quello che è l’obiettivo finale: ottenere il pass per la massima competizione continentale.

L'articolo prosegue qui sotto

Roberto Mancini, disegna la squadra con un 4-3-3 nel quale sono Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson a comporre la linea difensiva davanti a Donnarumma.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Barella e Verratti che completano la mediana in posizione di interni di destra e di sinistra. In attacco, Belotti è la punta centrale di un tridente completato da Bernadeschi e Chiesa.

Gyulbudaghyants risponde con un 4-2-3-1 nel quale sono Mkrtchyan e Grigoryan a fare da frangiflutti davanti alla difesa. Nel reparto avanzato, a sostegno dell’unica punta Karapetyan, ci sono Barseghyan, Mkhitaryan e Ghazaryan.