Robert Lewandowski e il Bayern Monaco vicini all'addio? Scenario decisamente probabile stando alla volontà del centravanti polacco che, come confermato dal suo agente Pini Zahavi all 'Bild', avrebbe espresso il desiderio di provare una nuova esperienza professionale.

In sintesi, tanti saluti a Monaco di Baviera e nuova tappa in terra catalana, dove ad attenderlo ci sarebbe il Barcellona di Xavi. Le parole dell'agente del numero 9 bavarese, tuttavia, non fanno altro che confermare tale scenario:

"Robert vuole lasciare il Bayern dopo otto stagioni insieme e nel corso delle quali ha dato tutto per questo club. A 34 anni ha l'opportunità di realizzare il sogno di una vita, ossia vestire la maglia della squadra che ha sempre sognato. Perché il Bayern gli nega questa possibilità?

Zahavi ha successivamente svelato i dettagli dell'ultimo incontro tenutosi in quel di Monaco alla presenza di Oliver Kahn, CEO del club, e Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del sodalizio tedesco:

"Ho chiesto a loro cosa pensassero riguardo alla possibilità di un prolungamento del contratto di Robert e non ho ricevuto una risposta chiara. Allora verso la fine dell'incontro ho chiesto loro di lasciarlo partire in estate. La replica è stata: 'Non lo vogliamo vendere, ma se ci porti un'offerta da 120 milioni possiamo parlarne".

Il contratto del calciatore scadrà automaticamente il 30 giugno del 2023, ossia tra poco più di un anno.

"Naturalmente il Bayern ha tutto il diritto di trattenerlo per un'altra stagione, perché c'è un contratto in essere fino al 2023. Tuttavia è una mossa che sconsiglio perché per Robert, il Bayern è già il passato".