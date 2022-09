"Argentini a riposo prima dei Mondiali", Di Maria smentisce: "Fake news"

Il Fideo smentisce l'ipotesi che vedrebbe lui e Paredes in ritiro anticipato con l'Argentina prima del Mondiale, saltando la partita contro la Lazio.

Il prossimo 13 novembre si giocherà l'ultimo turno di campionato in Serie A - e non solo - prima dello stop che lascerà spazio ai Mondiali del Qatar in programma dal 20 dello stesso mese sino al 18 dicembre.

Quel giorno la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio nel posticipo domenicale dell'Allianz Stadium, match valevole per la quindicesima giornata del girone d'andata.

Nella giornata di ieri, dall'Argentina sono iniziate a circolare forti indiscrezioni secondo le quali Angel Di Maria e Leandro Paredes sarebbero pronti a chiedere al club bianconero di essere esentati dalla partita contro i biancocelesti per raggiungere in anticipo il ritiro della Nazionale.

Una notizia, però, prontamente smentita dallo stesso Di Maria che attraverso il proprio profilo Instagram ha bollato tali voci come semplici fake news.

Nessuna partenza anticipata, dunque, e nessun congedo in vista della sfida contro la Lazio: Allegri avrà a disposizione sia Di Maria che Paredes. Poi arriverà il momento di focalizzarsi sul Mondiale in Qatar.