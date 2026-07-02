Argentina vs Capo Verde: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Argentina-Capo Verde si giocherà il 2 luglio 2026 alle 18:00 EST (23:00 GMT).

Argentina e Capo Verde si affrontano in una sfida tra Davide e Golia

Gli esordienti del torneo affrontano i campioni in carica

I campioni in carica affrontano i debuttanti Capo Verde, che hanno già superato le aspettative. Senza nulla da perdere, i africani proveranno a sorprendere i favoriti.

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L’ultima eliminazione diretta dell’Argentina in un torneo risale a sette anni fa a Belo Horizonte, quando perse la semifinale della Copa América 2019 contro il Brasile. Da allora ha vinto la Copa América nel 2021 e nel 2023, oltre al Mondiale 2022.

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Come sono arrivati fin qui Argentina e Capo Verde

L’Argentina ha iniziato la difesa del titolo mondiale in modo impeccabile: 10 vittorie di fila con soli due gol subiti e ancora imbattuta in questo Mondiale. Senza squadre tra le prime dieci del ranking sul proprio percorso fino alle semifinali, ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo.

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Cabo Verde è rimasto imbattuto nel girone con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, raccogliendo tre pareggi. È la prima nazionale a superare il gruppo senza vittorie dal Cile 1998, la prima esordiente in eliminazione diretta dal 2010 e la prima africana dal Ghana 2006. La prova contro la Spagna, in particolare, ha dimostrato che possono mettere in difficoltà anche squadre più blasonate. Hanno alternato un blocco basso, come contro gli spagnoli, e un gioco più offensivo, necessario contro l’Uruguay: non sono un “one-trick pony”.

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La magia di Messi continua

A 39 anni, il fuoriclasse ha segnato sei degli otto gol dell’Argentina in Nord America e all’Hard Rock Stadium si sentirà a casa. La stella dell’Inter Miami è il primo giocatore a partecipare a sei Mondiali: in questo torneo ha già segnato sei reti e ha trovato la porta in sette partite consecutive di Coppa del Mondo, iniziando dagli ottavi del 2022 contro l’Australia. Il mondo ha esaurito i superlativi per lui: questa sarà l’ultima occasione di vederlo sul grande palcoscenico.

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Vozinha, l’eroe inaspettato per eccellenza

Tre settimane fa pochi lo conoscevano, ora tutti ne parlano. Josimar José Évora Dias, detto Vozinha, aveva 40.000 follower su Instagram prima che il suo Capo Verde strappasse alla Spagna un improbabile 0-0, con il quarantenne autore di sette parate decisive. Oggi conta 17,5 milioni di fan.

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Probabile formazione dell’Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Probabile formazione di Capo Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Statistiche chiave Argentina-Capo Verde

Con 29 presenze, Messi detiene il record di partite in Coppa del Mondo. Il giocatore dell’Inter Miami conta 202 presenze totali con l’Albiceleste.

Cinque delle ultime sette gare dell’Argentina hanno visto più di 2,5 gol.

La squadra di Lionel Scaloni è solo la terza campione in carica a raggiungere gli ottavi in questo secolo.

Sette delle ultime 13 gare ad eliminazione diretta dell’Albiceleste ai Mondiali sono andate ai supplementari, record assoluto con 11 match extra-time nella storia della Coppa.

Gli «Squali Blu» di Capo Verde sono la squadra con il ranking più basso ad aver raggiunto la fase a eliminazione diretta dei Mondiali al proprio esordio.

Tra le quattro esordienti del 2026 (Curaçao, Giordania, Uzbekistan), solo Capo Verde ha superato il primo turno.

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La rosa di 26 giocatori dell’Argentina

Portieri: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Difensori: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano).

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La rosa di 26 giocatori di Capo Verde

Portieri: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Difensori: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampisti: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaccanti: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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Notizie sulla squadra e formazioni

L’Argentina è guidata da Lionel Scaloni; al momento non ci sono notizie ufficiali su infortuni o squalifiche. La formazione probabile sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

Anche per l’allenatore di Capo Verde, Bubista, non ci sono al momento infortuni o squalifiche. Come per l’Argentina, la formazione non è ancora confermata e verrà aggiornata a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizioni di forma

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Argentina e Capo Verde: sarà la prima volta che le due nazionali si affrontano.

Classifica

L’Argentina ha vinto il Gruppo J, mentre Capo Verde è arrivata seconda nel Gruppo H.