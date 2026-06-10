Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

Argentina-Algeria inizierà il 16 giugno 2026 alle 21:00 EST (17 giugno alle 01:00 GMT).

Argentina vs Algeria: Messi vs Mahrez.

Messi guiderà l'Argentina campione in carica alla sua sesta Coppa del Mondo, mentre dall'altra parte ci sarà l'Algeria di Mahrez. Che match ci aspetta a Kansas City?

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Argentina?

Lionel Scaloni, che ha guidato l'Albiceleste al trionfo nel 2022, cerca di essere il primo tecnico a bissare il successo iridato dopo Vittorio Pozzo nel 1938.

Con 26 presenze, Messi detiene il record di partite disputate in Coppa del Mondo e, a 41 anni, sarà con Cristiano Ronaldo l’unico giocatore ad aver preso parte a sei edizioni. In rosa spiccano i “britannici” Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Manchester United). In attacco, Julian Álvarez e Lautaro Martínez dell’Inter affiancano Messi, che conta 198 presenze con l’Argentina.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Algeria?

Il 35enne veterano Riyad Mahrez, ex Leicester City e Manchester City, ora gioca per l’Al Ahli saudita.

L'ex trequartista degli Spurs Nabil Bentaleb è stato richiamato dal tecnico Vladimir Petkovic dopo sette mesi di assenza, mentre trovano spazio anche l'ex giocatore del Lione Houssem Aouar e la stella del Marsiglia di origini francesi Amine Gouiri.

Il tecnico bosniaco Petkovic ha recentemente guidato Lazio, Svizzera e Bordeaux.

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La rosa argentina dei 26 giocatori per i Mondiali

Portieri: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Difensori: Leonardo Balerdi (Marsiglia), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano).

Il percorso dell'Argentina verso i Mondiali

Dopo il trionfo del 2022, i campioni in carica hanno cambiato identità grazie all’alternanza dei centrocampisti Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Rodrigo de Paul, che ha reso il gioco più fluido. L’Argentina ha incassato solo 10 gol in 18 match di qualificazione CONMEBOL, conquistando il primo posto in un girone impegnativo, soprattutto grazie alle parate di Emi “Dibu” Martínez.





La rosa di 26 giocatori dell'Algeria per i Mondiali

Portieri: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Difensori: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampisti: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Francoforte), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaccanti: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsiglia), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Il percorso dell'Algeria verso i Mondiali

Dopo aver mancato per un soffio le ultime due edizioni, le Volpi del Deserto hanno dominato il girone e conquistato il biglietto per il Nord America, tornando ai Mondiali per la prima volta dal 2014.

Il loro calcio offensivo ha fatto la differenza: 2,4 gol di media a partita, trascinati dalle 10 reti dell'attaccante Mohamed Amoura.

Notizie e probabili formazioni

L'Argentina, guidata da Lionel Scaloni, non ha ancora comunicato infortuni, squalifiche o una probabile formazione. Gli aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

L'Algeria, guidata da Vladimir Petkovic, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate e non ha ancora rivelato la formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del debutto nel Gruppo J.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L'Argentina arriva a Kansas City in ottima forma, avendo vinto le ultime cinque partite senza subire sconfitte. Nell'ultima uscita ha battuto 2-0 l'Honduras in amichevole il 7 giugno, dopo il 5-0 allo Zambia a marzo. In queste cinque gare ha segnato 15 gol e subito solo uno, con quattro clean sheet consecutivi.

L’Algeria ha invece un rendimento più altalenante, ma ha battuto l’Olanda 1-0 in amichevole il 3 giugno, confermando fiducia, e travolto il Guatemala 7-0 a marzo. La sconfitta 2-0 con la Nigeria alla Coppa d'Africa ricorda però che l'Algeria può soffrire contro avversari di alto livello. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Precedenti

ARG Ultima partita ALG 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta: il 5 giugno 2007 l’Argentina vinse 4-3 in un’amichevole ricca di gol. Un precedente troppo lontano per essere decisivo, ma che mostra come l’Algeria possa comunque segnare contro l’Albiceleste. Martedì le due nazionali torneranno in campo per la seconda sfida ufficiale.

Classifica

Nel Gruppo J l'Algeria è prima, l'Argentina seconda alla vigilia dell'esordio.