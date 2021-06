Argentina-Uruguay dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina sfida l'Uruguay nel secondo turno dei gironi di Copa America: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Dimenticare il passo falso dell'esordio: è questo l'obiettivo dell'Argentina, che dopo il pareggio rimediato contro il Cile nella prima giornata del girone A della Copa America 2021 vuole battere l'Uruguay nel secondo turno per rialzare la testa.

All'Argentina non è bastata l'ennesima prodezza di Leo Messi: il Cile ha pareggiato nella ripresa con l'ex napoletano Edu Vargas, lesto a ribattere in rete un rigore parato da Emiliano Martinez a Vidal. L'Uruguay, invece, è all'esordio in questa edizione della Copa America: la Celeste ha infatti riposato nella prima giornata.

L'ultima sfida tra Argentina e Uruguay risale addirittura a un anno e mezzo fa, a un'amichevole andata in scena nel novembre del 2019 e terminata col punteggio di 2-2: a segno nomi illustri come Cavani, Aguero, Suarez e Messi.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Uruguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Argentina-Uruguay si giocherà nella Capitale Brasilia, all'Estadio Nacional, ribattezzato Mané Garrincha in onore del leggendario fuoriclasse brasiliano. Il match è in programma nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 giugno 2021, con calcio d'inizio alle ore 2 italiane (le 21 orario brasiliano).

La gara tra Argentina e Uruguay, gara valida per la seconda giornata del gruppo A della Copa America 2021, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, che detiene i diritti del torneo. Il match tra la formazione di Scaloni e quella di Tabarez, In particolare, sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A.

Considerata l'importanza della partita, l'Argentina potrebbe scendere in campo con gli stessi 11 visti contro il Cile: dunque Emiliano Martinez e non Armani in porta, con Montiel, Otamendi, Martinez Quarta (Romero non è ancora recuperato) e Tagliafico in difesa, De Paul, Paredes e Lo Celso in mezzo al campo, Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez in attacco. Spera di giocare dall'inizio anche Di Maria.

L'Uruguay del Maestro Tabarez scenderà in campo con il 4-4-2, il suo marchio di fabbrica, e la coppia d'attacco formata da Cavani e Suarez. Muslera difenderà i pali della Celeste, con Caceres, Godin, Gimenez e Gonzalez in difesa e Nandez, Torreira, Bentancur e De la Cruz a centrocampo. Panchina iniziale per Valverde e Vecino.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez. Ct. Scaloni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Gonzalez; Nandez, Torreira, Bentancur, De la Cruz; Cavani, Suarez. Ct. Tabarez