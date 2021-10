Argentina-Uruguay dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Argentina ospita l'Uruguay nella gara delle qualificazioni a Qatar 2022: tutto sul match, dalle formazioni alle info su tv e streaming.

ARGENTINA-URUGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Uruguay

Argentina-Uruguay Data: 11 ottobre 2021

11 ottobre 2021 Orario: 01.30

01.30 Canale tv: -

- Streaming: Como TV

Dopo la trasferta in Paraguay, sulla strada dell'Argentina verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 c'è l'Uruguay. Un match tutt'altro che semplice attende Lionel Messi e i suoi compagni della Seleccion.

Messi e compagni sono rimasti a secco nella trasferta contro il Paraguay terminata 0-0.

Lo stesso ha fatto 'La Celeste' impattando in casa contro la Colombia in un match conclusosi a reti inviolate.

L'ultimo precedente tra Argentina e Uruguay risale al 19 giugno scorso, nella fase finale della Copa America. Le due squadre si sono incontrate nella seconda giornata del Gruppo A: a decidere l'incontro una rete realizzata al 13' dal centrocampista del Betis Guido Rodriguez su assist di Lionel Messi.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Argentina-Uruguay: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming .

ORARIO ARGENTINA-URUGUAY

Argentina-Uruguay si giocherà lunedì 11 ottobre 2021 all'Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina. Calcio d'inizio nella notte italiana all' 1:30.

La sfida tra Argentina e Uruguay non potrà essere vista in tv, in quanto nessuna emittente ha acquisito i diritti di trasmissione per il territorio italiano delle partite valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali.

Argentina-Uruguay potrà essere seguita in diretta streaming gratis sul sito di Como TV : basterà collegarsi al portale e selezionare l'evento desiderato per avviarne la visione.

ARGENTINA (4-2-3-1): Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes; Di Maria, Messi, Nico Gonzalez; Lautaro. Ct. Scaloni

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Viña; Valverde, Bentancur, De la Cruz; De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Ct. Tabarez