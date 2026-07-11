Argentina-Svizzera: tutto ciò che devi sapere sulla partita dei Mondiali FIFA 2026

Argentina-Svizzera: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Quarti di finale Kansas City Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 12 luglio 2026 alle 01:00 GMT (21:00 EST, 11 luglio).

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I campioni in carica cercano un posto in semifinale contro una tenace Svizzera.

Al Kansas City Stadium l’Argentina campione del mondo affronta la disciplinata Svizzera in un match da Davide contro Golia. Lionel Scaloni schiera un’Albiceleste esperta e tenace, decisa a difendere il titolo con tutte le forze.

A ostacolarla c’è una Svizzera pragmatica guidata da Murat Yakin. Gli svizzeri arrivano in Missouri imbattuti e mai in svantaggio in tutto il loro percorso mondiale, comprese le qualificazioni. Mentre l’Argentina porta il peso delle aspettative, la formula a eliminazione diretta offre alla Svizzera l’occasione di sorprendere e raggiungere la prima semifinale della sua storia.

Il percorso di Argentina e Svizzera

L’Albiceleste ha dominato il Gruppo J con 9 punti, poi ha superato due difficili test eliminazione diretta. Negli ottavi contro l’Egitto era sotto 2-0 a 11 minuti dalla fine, poi ha completato una rimonta epica: reti di Romero, Messi e Fernández nei supplementari per il 3-2 che mantiene l’imbattibilità dal 2022 a 11 match.

La Svizzera ha costruito il proprio successo su una solida base difensiva e sulla tenacia dimostrata nel torneo. Prima ha chiuso al comando il Gruppo B davanti al Canada, poi ha battuto 2-0 l’Algeria nei sedicesimi e, negli ottavi, ha annullato la Colombia per 120 minuti, vincendo ai rigori.

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Problemi fisici e scelte di centrocampo saranno decisive.

La preparazione tattica per questo scontro intercontinentale ruota attorno a un grave problema di infortuni nel campo europeo. La giovane stella svizzera Johan Manzambi, autore di tre gol, sta affrontando una corsa contro il tempo per recuperare da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli ottavi. Ardon Jashari del Milan è pronto a sostituirlo, creando un centrocampo esperto e difensivo con Remo Freuler e il capitano Granit Xhaka. Michel Aebischer e Luca Jaquez restano ai box e si allenano separatamente.

L’Argentina arriva ai quarti con 26 giocatori in forma. Scaloni deve scegliere tra la corsa di Julián Álvarez e la fisicità di Lautaro Martínez al fianco del capitano. A sinistra Nicolás Tagliafico e Facundo Medina si contendono il posto da terzino.

Sovraccarico centrale contro blocchi a centrocampo disciplinati: a decidere le sorti

A Kansas City la sfida si gioca soprattutto a centrocampo. L’Argentina punta sul controllo posizionale e sulla rotazione negli spazi intermedi: Mac Allister e De Paul dovranno aprire varchi per servire Messi, capocannoniere con otto reti, che agisce da regista arretrato capace di smantellare le difese più chiuse.

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La Svizzera punterà a chiudere gli spazi e lanciarsi in rapidi contropiedi verticali. Xhaka e Freuler proveranno a compattare il blocco basso per neutralizzare le linee di passaggio centrali, sfruttando la tendenza argentina a scoprirsi in fase offensiva. Da lì cercheranno di allargare il gioco sulle fasce, usando la velocità di Dan Ndoye e Ruben Vargas per punire gli spazi lasciati dai terzini argentini e servire Breel Embolo.

Le strutture collaudate verranno messe a dura prova

L’Argentina dovrà armarsi di pazienza contro il muro elvetico, ancora imbattuto nella fase a eliminazione diretta e bravo a gestire i ritmi.

La Svizzera deve contenere un attacco argentino che ha segnato almeno due gol in 11 partite consecutive di Coppa del Mondo. Il successo dipenderà dalla capacità di impedire a Messi di guadagnare spazio ai margini dell’area.

Probabile formazione dell’Argentina contro la Svizzera

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Probabile formazione della Svizzera contro l’Argentina

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Argentina-Svizzera: fatti e cifre

La Svizzera non ha mai battuto l’Argentina in nessuna competizione. L’Argentina ha vinto gli scontri diretti per 15-3.

La Svizzera torna ai quarti di finale della Coppa del Mondo dopo 72 anni, ultima volta nel 1954 da padrona di casa.

Lionel Messi guida la classifica per la Scarpa d’Oro del torneo 2026 con 8 gol e ha segnato in sei partite internazionali ufficiali consecutive.

La Svizzera ha raggiunto i quarti tenendo la porta inviolata per due match consecutivi e battendo la Colombia ai rigori (4-3) dopo lo 0-0 negli ottavi.

L’Albiceleste ha rimontato dal 2-0 all’Egitto, segnando tre volte dopo il 78’ e vincendo 3-2.

Convocazione dell’Argentina (26 giocatori)

Portieri: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Difensori: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano)

Convocazione della Svizzera (26 giocatori)

Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Centrocampisti: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augusta), Djibril Sow, Ruben Vargas (entrambi del Siviglia), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Notizie sulle squadre e formazioni

L’Argentina di Lionel Scaloni non ha al momento infortuni o squalifiche confermate per i quarti di finale. La Svizzera di Murat Yakin non ha ancora annunciato la formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 9 J. Manzambi

Forma

L’Argentina arriva a Kansas City con cinque vittorie su cinque ai Mondiali, 12 gol fatti e cinque subiti. L’ultima uscita è la rimonta per 3-2 sull’Egitto del 7 luglio, preceduta dal 3-2 agli ottavi su Capo Verde. In apertura aveva superato Giordania 3-1, Austria 2-0 e Algeria 3-0, confermando un attacco sempre pericoloso.

La Svizzera ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, incassando solo due reti. L’ultimo match è terminato 0-0 con la Colombia il 7 luglio, con gli elvetici qualificati ai rigori. In precedenza aveva superato l’Algeria 2-0 e il Canada 2-1, pareggiando solo 1-1 con il Qatar. La vittoria più netta è stata 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina.

Precedenti

L’ultimo precedente è il 1° luglio 2014: Argentina-Svizzera 1-0 ai supplementari negli ottavi dei Mondiali. In precedenza le due nazionali si erano affrontate in un’amichevole nel febbraio 2012, vinta 3-1 dall’Argentina in Svizzera. L’unico altro incontro registrato in questo database si è concluso 1-1, anch’esso un’amichevole disputata in Svizzera nel giugno 2007. Nelle tre partite registrate, l’Argentina ha ottenuto due vittorie contro nessuna della Svizzera, con un pareggio.

Classifiche

Nel 2026 la Svizzera ha chiuso al primo posto il Gruppo B, l’Argentina ha vinto il Gruppo J e entrambe sono passate alla fase a eliminazione diretta come capogruppo.