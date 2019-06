Argentina, serata 'horror' per Messi: "Non c'è tempo per lamentarsi"

Leo Messi non trascina l'Argentina contro la Colombia. Partita più che negativa la sua, con 0 occasioni create e 25 palloni persi.

Il rapporto tra Messi e l' ha ripreso da dove si era interrotto prima della pausa di riflessione, ovvero da un momento negativo. La ha battuto l'Albiceleste nel primo turno della Copa America e la Pulce non si è praticamente vista in campo.

Le due statistiche a fine partita sono negative. Lo sarebbero per tutti i calciatori, ma lo sono soprattutto per un campione come lui, da cui tutti si aspettano sempre la giocata, la personalità, soprattutto con la maglia dell'Argentina.

Leo Messi non ha creato una sola occasione da goal, ha tirato due volte in porta ma sono stati due tentativi da nulla per Ospina. La Pulce ha perso addirittura 25 palloni, record negativo nella partita. Dietro di lui nell'Argentina c'è Otamendi, con 14 possessi persi.

"Non c'è tempo per lamentarsi. Non era il modo in cui volevamo cominciare l'avventura in Copa America, ma adesso dobbiamo solo concentrarci sul . Anche il campo era in condizioni pessime, spero vada meglio nelle prossime partite".

A fine partita Messi ha provato così a scuotere l'ambiente e lui stesso. Adesso la prossima partita sarà decisiva già per il futuro in Copa America.