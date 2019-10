Argentina, scintille fra Lautaro Martinez e Paredes nella vittoria per 6-1 sull'Ecuador

Si scaldano gli animi fra Lautaro Martinez e Paredes durante la convincente vittoria dell'Argentina che si impone per 6-1 sull'Ecuador.

Allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche un sperimentale asfalta l' vincendo per 6-1 e dando tanti segnali positivi a Lionel Scaloni. L'unico neo dell'albiceleste è stato lo screzio fra Lautaro Martinez e Leandro Paredes riguardo un calcio di rigore a favore.

Il Toro Martinez si sentiva in diritto di essere lui l'uomo deputato a calciare il calcio di rigore essendo stato lui a subire il fallo, ma il centrocampista del ha ricordato all'attaccante dell' l'esistenza di una gerarchia rigida all'interno dell'albiceleste, calciando lui dal dischetto. La lite fra i due si è subito stemperata quando la palla è finita in rete e i due si sono abbracciati in un'esultanza comune. I segnali di una distensione totale sono arrivati via social, dove Lautaro ha postato sul suo profilo 'Instagram' una foto proprio con Paredes scherzando sul prossimo rigore per l'Argentina.

"Chiudendo un altra partita con la vittoria. Il prossimo me lo lasci Paredes?"

Lautaro Martinez è sempre più padrone della prestigiosa maglia numero 9 dell'albiceleste, convincendo il ct Scaloni con grandi prestazioni a livello di impegno per la squadra ed in termini realizzativi. Ma oltre al Toro è tutta l'Argentina a dare segnali importanti a livello di personalità, soprattutto da parte dei giovani da cui Scaloni vorrebbe ripartire: Rodrigo De Paul si sta costruendo uno spazio importante nell'albiceleste e anche Paulo Dybala è entrato in partita con lo spirito giusto, confermando il periodo di crescita positivo.