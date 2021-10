Argentina-Perù dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina riceve la visita del Perù per le qualificazioni a Qatar 2022: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

ARGENTINA-PERÙ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Perù

Argentina-Perù Data: 15 ottobre 2021

15 ottobre 2021 Orario: 1.30

1.30 Canale tv: -

- Streaming: Como TV

Le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar proseguono senza sosta. Per quanto riguarda il girone sudamericano e nello specifico l'Argentina, la prossima sfida sarà contro il Perù: formazione ostica e da non prendere sotto gamba.

L'Albiceleste viene da un secco 3-0 rifilato all'Uruguay, con cui ha rafforzato il suo secondo posto. Di Messi, De Paul e Lautaro Martinez i goal decisivi.

Il Perù invece al momento sarebbe fuori dal Mondiale, trovandosi in settima posizione. Con la sconfitta per 1-0 contro la Bolivia, ha "rovinato" il successo per 2-0 ottenuto con il Cile qualche giorno prima.

Argentina e Perù si sono affrontate in terra peruviana il 17 novembre del 2020, nel primo dei due confronti validi per le qualificazioni a Qatar 2022. Gli ospiti hanno vinto per 0-2, grazie ai goal di Nico Gonzalez e Lautaro Martinez.

Di seguito troverete tutto ciò che è utile sapere su Argentina-Perù: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-PERÙ

Il match tra Argentina e Perù andrà in scena venerdì 15 ottobre 2021, all'1.30 (ora italiana). Il teatro della sfida sarà l'Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, la casa del River Plate.

Gli appassionati che sono intenzionati a vedere Argentina-Perù non potranno farlo, quantomeno in tv. Nessuna emittente televisiva, infatti, ha acquisito i diritti di trasmissione per l'Italia delle partite valide per le qualificazioni del Sudamerica ai Mondiali 2022.

Per quanto riguarda la diretta in streaming, un'opzione per assistere alla sfida tra Argentina e Perù c'è e corrisponde a Como TV : basterà accedere al sito e selezionare la partita, tra gli eventi visibili grazie a questo portale.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro, Nico Gonzalez. Ct. Scaloni

PERÙ (4-4-2): Gallese; Advincula, Abram, Callens, Lopez; Carillo, Tapia, Yotun, Cueva; Guerrero, Lapadula. Ct. Gareca