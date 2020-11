Argentina, paura per Palacios: trasportato in ospedale, tre vertebre fratturate

Il centrocampista del Bayer Leverkusen è uscito alla mezz'ora del match contro il Paraguay dopo aver ricevuto un duro colpo da Angel Romero.

Paura per Exequiel Palacios nella sfida della scorsa notte tra e , valida per la terza giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di 2022. Al 29’ della sfida, il centrocampista del Bayer Leverkusen ha abbandonato il campo in barella.

Il classe 1998 è rimasto a terra dolorante dopo un duro scontro con Angel Romero, che in contrasto aereo ha appoggiato con violenza il ginocchio sulla schiena. Il giocatore del Paraguay è stato ammonito, Palacios ha dovuto lasciare il campo. L’Argentina nella notte ha fatto sapere che il giocatore è rimasto ricoverato in ospedale.

“Il giocatore ha sofferto un trauma nella zona lombare e rimarrà ricoverato in ospedale”.

In mattinata il Leverkusen ha rivelato che il giocatore ha subito la frattura di tre vertebre, affermando che l’ex River Plate dovrà stare fermo per tre mesi prima di poter tornare a disposizione di Peter Bosz.

“Il dovrà fare a meno di Exequiel Palacios per tre mesi. L’Argentino ha subito le fratture di tre processi traversi alla colonna lombare”.

Palacios nei prossimi giorni farà ritorno in , come confermato da Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer. In stagione il classe 1998 ha raccolto 6 presenze, fornendo un assist nella sfida di contro il .