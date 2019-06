Argentina-Paraguay, Lautaro al posto di Aguero: Scaloni vuole la scossa

Dopo la sconfitta contro la Colombia, Scaloni prepara quattro cambi contro il Paraguay. De Paul e Lautaro saranno gettati nella mischia.

Il debutto in Copa America per l' è stato un disastro: sconfitta per due a zero contro la e la visione dei vecchi incubi che riaffiorano. La seconda giornata contro il sarà già decisiva per il cammino futuro.

E Scaloni ha capito che c'è bisogno di un cambio di rotta, visto che in molti, troppi, hanno deluso. Contro il Paraguay ci saranno quattro cambi di formazione rispetto alla Colombia.

Casco, Roberto Pereyra, De Paul e Lautaro Martinez scenderanno in campo con la maglia da titolare al posto di Saravia, Rodríguez, Di María e Agüero.

A fare scalpore è soprattutto la 'bocciatura' di Sergio Aguero a favore di Lautaro Martinez, dopo una stagione da assoluto protagonista nei quattro trofei vinti dal .

Ma il commissario tecnico Scaloni probabilmente ha visto il giocatore del City in calo di forma, preferendogli così quello dell' . Anche se mancano più di 24 ore alla sfida e potrebbe ancora cambiare tutto.