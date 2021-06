Argentina-Paraguay dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Argentina e Paraguay si sfidano a Brasilia nella terza giornata del girone A di Copa America: le info sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ARGENTINA-PARAGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Paraguay

Argentina-Paraguay Data: 22 giugno 2021

22 giugno 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports

L'Argentina si è ripresa dopo l'esordio così così contro il Cile, ha battuto l'Uruguay e ora mette nel mirino anche il Paraguay. C'è in ballo anche la qualificazione ai quarti di finale di Copa America, se è vero che con una vittoria la Nazionale di Scaloni sarebbe certa del passaggio alla prossima fase.

Se l'Argentina vuole chiudere la pratica in anticipo, anche il Paraguay è ben messo in classifica. Merito del 3-1 in rimonta ai boliviani, firmato da Kaku e da una doppietta di Angel Romero, che ha consentito alla squadra del Toto Berizzo, allenatore argentino dell'Albirroja, di iniziare col piede giusto il torneo prima di un turno di riposo.

L'ultimo scontro diretto tra Argentina e Paraguay è datato 13 novembre 2020: la gara, valida per le Qualificazioni Mondiali, si è conclusa col punteggio di 1-1, con vantaggio paraguaiano di Angel Romero e pareggio argentino firmato da Nico Gonzalez.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Paraguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-PARAGUAY

Argentina-Paraguay, gara valida per la terza giornata del gruppo A della Copa America 2021, si giocherà nella notte italiana tra lunedì 21 e martedì 22 giugno allo stadio Mané Garrincha di Brasilia. Calcio d'inizio alle ore 2, ovvero le 21 orario brasiliano.

Sarà possibile assistere ad Argentina-Paraguay in diretta tv da Sky Sport, che ha acquistato i diritti della Copa America 2021. La gara tra la formazione di Lionel Scaloni e quella di Eduardo Berizzo sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A.

Argentina-Paraguay, inoltre, sarà trasmessa anche da Eleven Sports, che come Sky detiene i diritti della Copa America 2021. Per assistere alla gara sarà necessario scaricare l'app della piattaforma su una smart tv e sottoscrivere un abbonamento.

Argentina-Paraguay sarà visibile anche in diretta streaming: per vedere la gara di Brasilia, gli abbonati a Sky potranno scaricare su dispositivi come pc, smartphone o tablet l'applicazione gratuita Sky Go.

La gara tra Argentina e Paraguay sarà visibile anche in diretta streaming anche su NOW, il servizio on demand di Sky: gli abbonati potranno assistere, previa la selezione di uno dei pacchetti proposti, al meglio della programmazione satellitare.

Argentina-Paraguay, infine, sarà trasmessa in diretta streaming anche da Eleven Sports: il match, dopo aver sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma, sarà visibile su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Argentina confermata con il 4-3-3 e il trio d'attacco formato da Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. Da capire se Paredes recupererà dagli acciacchi fisici delle ultime settimane: in caso contrario, spazio ancora a Guido Rodriguez in mezzo al campo. Sulle fasce difensive potrebbero tornare Montiel e Tagliafico al posto di Molina e Acuña.

Il Paraguay potrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista nell'esordio vincente contro la Bolivia. Espinola, Gomez, Alonso e Arzamendia davanti al portiere Silva, con Piris Da Motta e Villasanti in mezzo al campo e il trio Almiron-Kaku-Angel Romero a sostenere il centravanti Avalos.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez. Ct. Scaloni

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Piris Da Motta, Villasanti; Almiron, Kaku, An. Romero; Avalos. Ct. Berizzo