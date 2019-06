Argentina-Paraguay dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Argentina deve riscattare la sconfitta all'esordio in Copa America. Di fronte ci sarà il Paraguay. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

L' non ha certo cominciato nel migliore dei modi la sua Copa America, perdendo 2-0 la gara inaugurale contro la . Il , invece, ha pareggiato 2-2 contro il , in una sfida però nettamente più alla portata, almeno sulla carta.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nel gruppo B l'Argentina quindi occupa l'ultimo posto con zero punti. Deve necessariamente trovare i tre punti contro il Paraguay per rimettersi in carreggiata per il passaggio del turno. In caso di vittoria del Paraguay o di pareggio, per Leo Messi e compagni potrebbe prospettarsi un nuovo incubo.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Paraguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ARGENTINA-PARAGUAY: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Argentina-Paraguay DATA 20 giugno 2019, 02.30 DOVE Stadio Mineirão, Belo Horizonte ARBITRO Wilton Sampaio TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ARGENTINA-PARAGUAY

Argentina-Paraguay, valida per il secondo turno di Copa America, si giocherà giovedì 20 giugno alle ore 02.30. Lo stadio sarà il Mineirão di Belo Horizonte.

Come tutta la Copa America, anche Argentina-Paraguay sarà una esclusiva di DAZN. Per guardare la partita in servirà una moderna smart tv che supporta DAZN, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o PlayStation 4 o, infine, usando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

In invece sarà tutto molto semplice come sempre. Basterà scaricare l'applicazione di DAZN su tablet o smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma da computer. La telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia.

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Pereyra, Paredes, Lo Celso, De Paul; Messi, Lautaro.

PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; B. Valdez, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Ortiz, Rojas; Perez, Almiron, Dominguez; Cardozo.