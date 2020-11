Argentina-Paraguay dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina affronta il Paraguay in una gara valida per qualificazioni ai Mondiali 2022: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

ARGENTINA-PARAGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 novembre 2020

13 novembre 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : - Como Tv

- Como Tv Streaming: comotv.com

Riparte in Sudamerica il lungo cammino di qualificazione che mette in palio i pass per la partecipazione ai Campionati del Mondo 2022. Dopo due partite, le uniche squadre a punteggio pieno sono ed Argentina e proprio l’Albiceleste si appresta a tornare in campo per affrontare il Paraguay.

La Nazionale guidata da Lionel Scaloni arriva all’appuntamento dopo aver esordito con una vittoria sofferta contro l’ (1-0 con rete decisiva di Lionel Messi su calcio di rigore) ed aver successivamente vinto in rimonta sul campo della (2-1 con i goal ‘italiani’ di Lautaro Martinez e Correa).

La Albirroja dopo aver invece pareggiato ad Asuncion per 2-2 contro il Perù, si è imposta nella sua seconda uscita contro in casa del grazie ad una rete realizzata nei minuti finali da Gaston Gimenez.

Altre squadre

Quello tra le due Nazionali, sarà il confronto numero 45. Il bilancio è nettamente favorevole all’Argentina che si è imposta in 26 occasioni, a fronte di 15 pareggi e 3 sole sconfitte.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

L’ultima sfida tra le due squadre risale al giugno 2019 quando finì 1-1 (reti di Sanchez e Messi) una gara della fase a Gironi della Copa America.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Argentina-Paraguay: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-PARAGUAY

La sfida che vedrà protagoniste Argentina e Paraguay si disputerà all’Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, impianto anche noto come La Bombonera, venerdì 13 novembre 2020. Calcio d’inizio programmato alle ore 1:00 italiane.

Per Argentina-Paraguay non è prevista una copertura televisiva in . La partita sarà trasmessa online da Como Tv, l’emittente che ha acquistato di diritti delle gare di qualificazione sudamericane a 2022.

La gara di qualificazione ai Mondiali 2022 Argentina-Paraguay, sarà quindi trasmessa in e on demand con commento in italiano o inglese da comotv.com e sarà visibile attraverso dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Kannemann, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Palacios; Messi, Lautaro Martínez, Ocampos.

PARAGUAY (4-3-3): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gimenez, Cubas, Villasanti; Almiron, Sanabria, Romero.