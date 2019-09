Argentina-Messico, Lautaro show: tripletta nel primo tempo

Tre goal per Lautaro Martinez nell'amichevole tra Argentina e Messico, tutti nel primo tempo: un evento del genere non accadeva dal 1977 con Bertoni.

Nessun problema per l' nell'amichevole di San Antonio negli : spazzato con un 4-0 che ha lasciato tante indicazioni positive al ct Lionel Scaloni, soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez.

Con DAZN segui Inter-Udinese IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante dell' è stato schierato come unica punta e non ha deluso, realizzando una tripletta addirittura nei primi quarantacinque minuti di gioco: evento che non si verificava dal 27 febbraio 1977 con le tre reti siglate da Daniel Bertoni contro l'Ungheria. A completare il poker, un rigore trasformato da Leandro Paredes.

Assenti Lionel Messi, Angel Di Maria, Sergio Agüero e Gonzalo Higuain, mentre Paulo Dybala è entrato al 46' sostituendo proprio Lautaro.

Il 'Toro' si è detto soddisfatto della prova offerta, sottolineando i sacrifici fatti per arrivare fino a questo punto.

"Sono eccitato e felice, mi sono sacrificato un sacco per arrivare fino a qui. Non tutti i giorni si segnano tre goal con questa maglia. Giocare con la nazionale non è mai facile, c'è tanta concorrenza. Sono grato allo staff tecnico e ai miei compagni di squadra, spero di continuare su questi livelli".

Un'ottima notizia per Antonio Conte che lo attende per l'anticipo serale del terzo turno di , con l'Inter di scena a San Siro contro l' e a caccia del terzo successo in altrettante gare.