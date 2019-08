Argentina, Messi sospeso per tre mesi dalla Nazionale: aveva criticato la CONMEBOL

Leo Messi nella scorsa Copa America ha accusato la CONMEBOL di corruzione: squalifica e multa da 50mila dollari per lui.

L' dovrà abituarsi a giocare senza Leo Messi nei prossimi mesi. E non perché il giocatore si sia ritirato dalla Nazionale, ma per una squalifica di tre mesi inflitta alla Pulce dalla CONMEBOL.

Il giocatore del nella scorsa Copa America ha rivolto frasi molto forti verso l'organizzazione della Copa America, paventando anche un presunto favoreggiamento del . La CONMEBOL non ha digerito questa presa di posizione pubblica di Messi ed è arrivata sia la squalifica di tre mesi che una multa da 50mila dollari.

In almeno due occasioni all'interno della Copa America Messi aveva criticato la CONMEBOL. Dopo la sconfitta contro il Brasile in semifinale, dichiarò palesemente di vedere qualche favoreggiamento.

"Hanno fischiato falli stupidi durante tutta la Copa America, degli errori sciocchi e anche pesanti, e oggi non hanno nemmeno consultato il VAR. Ma il Brasile gioca in casa ed ha molto potere nella Commenbol. Un fattore che sicuramente complica le cose".

Poi diede 'spettacolo' nella finale per il terzo posto, con la lite con Medel e l'espulsione di entrambi. Dopo la partità non andò nemmeno alla premiazione.

"Non voglio far parte di questa corruzione. Sono stanco della corruzione, degli arbitri e di tutto ciò che rovina lo spettacolo del calcio".

Adesso Messi non potrà aiutare la sua Nazionale per tre mesi. Sarà magari l'occasione 'forzata' per vedere Paulo Dybala titolare nell'Argentina.