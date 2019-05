Argentina, Mascherano su Icardi: "In Nazionale solo chi se lo merita"

Mascherano sulla mancata convocazione di Icardi: "Ha mangiato alla nostra tavola e lo ha negato. In nazionale ci va chi lo merita".

Il commissario tecnico dell' Scaloni, come noto, non ha inserito Mauro Icardi tra i convocati per disputare la Copa America 2019.

Una decisione che è stata commentata anche da uno degli ex senatori dello spogliatoio dell'Albiceleste, Javier Mascherano, intervenuto ai microfoni di Late FM.

"Icardi? Se mi chiedi se è ben accetto rispondo che la nazionale argentina non è di nessuno, appartiene a tutti. Chi di noi è stato fortunato da frequentare l'ambiente della nazionale per molto tempo è solo perchè se lo è meritato, non perchè si è padroni".

L'ex non ha intenzione di commentare le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro, che ha parlato di scarso feeling all'interno dello spogliatoio sudamericano.

"Non commento le sue dichiarazioni e non mi assumo la responsabilità di quello che dice lui. Dico solo che ha mangiato alla nostra tavola e lo ha negato".