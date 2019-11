Argentina, Lautaro in dubbio per il Brasile: "Decideremo all’ultimo momento”

Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, parla delle condizioni di Lautaro Martinez: “Sta bene, ma vediamo come risponde”.

Negli ultimi giorni hanno destato un minimo di ansia le condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’, che si è unito alla sua Nazionale per prendere parte alle amichevoli contro ed , è stato costretto ad allenarsi a parte nei primi giorni, cosa che ha fatto pensare ad un suo possibile mancato impiego.

Lautaro Martinez, nel corso dell’ultima partita giocata contro il in campionato, ha accusato un colpo alla testa a seguito di uno scontro con Marco Silvestri, che ha reso necessari ulteriori esami. Lo staff medico dell’ non ha fatto emergere particolari complicazioni, ma di fatto la sua presenza contro il Brasile è ancora in dubbio.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il commissario tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni : "Lautaro (Martínez) está bien. No se entrenó los dos primeros días, lo vamos a esperar hasta último momento para ver cómo responde". — Selección Argentina (@Argentina) November 14, 2019