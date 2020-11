Argentina, Lautaro si allena a parte: problema al ginocchio destro

L'attaccante dell'Inter ha raggiunto il gruppo di Scaloni, ma fa lavoro differenziato dopo un problema accusato con l'Atalanta.

Tra e , Lautaro Martinez cerca di ritrovare sé stesso e la miglior forma possibile. Il classe 1997 è stato convocato dalla nazionale, ma contro il potrebbe non giocare a causa di un problema fisico.

Stando a quanto riportato da ‘TyC Sports’, il numero 10 dell’Inter sarebbe alle prese con un fastidio al tendine del ginocchio destro, zona dove aveva apposto del ghiaccio dopo essere stato sostituito nel match contro l’ , quando è uscito nell’ultimo quarto d’ora.

Per questo motivo Scaloni potrebbe decidere di risparmiarlo per la sfida contro il Paraguay nella partita che si giocherà nella notte tra il 12 e il 13 novembre, valevole per le qualificazioni al Mondiale di 2022. L'obiettivo è recuperarlo per la sfida con il Perù.

Lautaro in questa stagione ha giocato 10 partite con l’Inter, segnando 5 goal, senza saltare nemmeno una gara. Ha giocato anche due gare con l’Argentina a ottobre, segnando un goal.