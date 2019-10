Argentina, i convocati per Brasile e Uruguay: ci sono Dybala e Lautaro

Scaloni ha convocato 26 giocatori per le amichevoli con Brasile e Uruguay: torna Messi, cinque gli ‘italiani’, ancora escluso Icardi.

Il commissario tecnico dell’ , Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due amichevoli con ed che l’Albiceleste giocherà nel mese di novembre.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Tra i 26 figura anche il nome di Lionel Messi che, scontata la squalifica di tre mesi comminatagli a seguito delle dure parole rivolte contro gli organizzatori della Copa America dopo una sfida proprio contro il Brasile, torna a prendere il suo nome nel pacchetto degli attaccanti.

Con lui anche cinque giocatori che rappresentano la nostra , ovvero Musso e De Paul dell’ , Pezzella della , Lautaro Martinez dell’ e Dybala della .

Nella lista di Scaloni non figurano giocatori del River Plate, questo al fine di consentire ai Millonarios di prepararsi nel migliore dei modi per la finale di Copa Libertadores in programma il prossimo 23 novembre, ma anche Mauro Icardi che ha iniziato la sua avventura al segnando quattro goal in altrettante presenze in campionato, ai quali vanno aggiunte le tre reti segnate in tre gare di .

Tra gli esclusi eccellenti anche Angel Di Maria, mentre torna tra i convocati Sergio Aguero.

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA de noviembre. pic.twitter.com/Rrqj2vechK — Selección Argentina (@Argentina) October 31, 2019

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati da Scaloni:

Portieri: Marchesin ( ), Musso (Udinese), Martinez ( );

Difensori: Andrada (Boca Juniors), Foyth ( ), Saravia (Porto), Otamendi ( ), Pezzella (Fiorentina), Rojo ( ), Kannemann (Gremio), Tagliafico ( ), Perez (Famalicao)

Centrocampisti: Rodriguez (America), Lo Celso (Tottenham), Paredes (PSG), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Acuna ( CP), Pereyra ( ), Ocampos ( );

Attaccanti: Messi ( ), Aguero (Manchester City), Nico Gonzalez ( ), Alario ( ), Martinez (Inter), Dybala (Juventus).