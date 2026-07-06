Argentina-Egitto, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Argentina-Egitto si giocherà il 7 luglio 2026 alle 12:00 EST (17:00 GMT).

Ottavi di finale: Argentina-Egitto

Dopo il brivido contro l’esordiente Capo Verde, l’Argentina resta in corsa per diventare la prima squadra dal Brasile 1962 a difendere il titolo. Tra lei e i quarti c’è un Egitto assetato di storia. Chi vince troverà Svizzera o Colombia.

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Come ci sono arrivati Argentina ed Egitto?

All’intervallo contro Capo Verde l’Albiceleste sembrava in controllo, ma Capo Verde ha reagito e, dopo aver pareggiato due volte, sono stati sconfitti 3-2 solo all’111’ per un autogol. Non aver mantenuto la porta inviolata contro Giordania e Capo Verde preoccupa il ct Lionel Scaloni, ma l’attacco resta letale: tre gol in tre delle quattro gare fin qui giocate.

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L’Egitto ha festeggiato la sua prima vittoria in un match ad eliminazione diretta battendo l’Australia ai rigori. Gli uomini di Hossam Hassan, con una sola sconfitta nelle ultime otto gare, puntano a essere solo la quinta squadra africana nei quarti.

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La magia di Messi non si esaurisce mai

Il miglior marcatore della storia dei Mondiali, Lionel Messi, cerca di diventare il sesto giocatore a segnare nelle prime cinque gare della propria squadra.

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L’Argentina è imbattibile quando le partite vanno ai supplementari

L’Albiceleste ha vinto 10 delle 12 gare mondiali oltre i 90 minuti: quattro ai supplementari e sei ai rigori.

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Probabile formazione Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Probabile formazione dell’Egitto

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Fatti e cifre chiave di Argentina-Egitto

L’Argentina ha vinto le ultime 24 gare in campo neutro.

Lionel Messi è il primo giocatore con sette gol in due diverse edizioni dei Mondiali.

Tre delle quattro gare finora disputate dall’Egitto in questo Mondiale sono finite 1-1 dopo 90 minuti.

Nelle ultime sei gare dell’Egitto ai Mondiali hanno sempre segnato entrambe le squadre.

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Convocati dell’Argentina (26 giocatori)

Portieri: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Difensori: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano).

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Convocati dell’Egitto (26 giocatori)

Portieri: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Difensori: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nizza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Centrocampisti: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Attaccanti: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcellona).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe affidarsi a un undici consolidato. Il probabile XI argentino vede Emiliano Martinez in porta, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Nicolas Tagliafico in difesa. A centrocampo spazio a Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ed Enzo Fernandez, con Lionel Messi e Lautaro Martinez nel ruolo di riferimento offensivo. Non risultano infortuni né squalifiche per i campioni del mondo in carica.

Per l'Egitto, Hossam Hassan deve fare a meno di Ahmed Abou El Fotouh, unico assente per infortunio. Il probabile undici dei Faraoni prevede Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali, una linea difensiva composta da Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim e Mohamed Hany, con Emam Ashour, Marwan Ateya e Mohanad Lasheen a centrocampo e il trio offensivo formato da Omar Marmoush, Mohamed Salah e Mostafa Ziko.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 13 A. Abou El Fotouh

Condizioni di forma

L'Argentina arriva all'appuntamento con cinque vittorie consecutive, compresa quella in amichevole contro l'Islanda per 3-0 a giugno. Nella fase a gironi del torneo, i campioni del mondo hanno battuto Algeria 3-0, Austria 2-0, Giordania 3-1 e infine Capo Verde 3-2 dopo i supplementari. Quattro vittorie, dodici gol segnati e quattro subiti: la fase realizzativa è solida, mentre la tenuta difensiva resta un punto su cui Scaloni vorrà lavorare.

L'Egitto presenta un ruolino più vario ma comunque positivo. Nelle ultime cinque partite conta tre vittorie e due pareggi, con l'unica sconfitta del periodo risalente a un'amichevole contro il Brasile (1-2) a giugno. Nel torneo ha pareggiato 1-1 contro Belgio e Iran, battuto la Nuova Zelanda 3-1 e superato l'Australia ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Tre delle quattro partite disputate a questi Mondiali si sono concluse in parità al 90°: un dato che racconta molto del carattere difensivo di questa squadra.

Storia degli scontri diretti

ARG Ultima partita EGI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Egitto 0 - 2 Argentina 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta, il 26 marzo 2008: amichevole vinta 2-0 dall’Argentina in Egitto.

Classifica

L’Argentina ha vinto il Gruppo J, l’Egitto è arrivato secondo nel Gruppo G.