Argentina-Ecuador dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina se la vede con l'Ecuador nei quarti di finale della Copa America 2021. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ARGENTINA-ECUADOR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Argentina di Leo Messi, capolista del girone A con 10 punti conquistati in 4 partite, sfida l'Ecuador nella fase a eliminazione diretta della Copa America 2021. Si tratta del quarto e ultimo quarto di finale della competizione in ordine cronologico.

L'Argentina ha pareggiato la gara d'esordio contro il Cile, facendosi raggiungere da Edu Vargas dopo il momentaneo vantaggio di Messi, ma poi le ha vinte tutte: 1-0 contro l'Uruguay, altro 1-0 contro il Paraguay, infine il roboante 4-1 alla Bolivia che ha consentito all'Albiceleste di Scaloni di tenersi stretta la prima posizione del raggruppamento.

Decisamente diverso è stato il percorso dell'Ecuador, che non ha vinto alcuna partita del gruppo B: ha iniziato perdendo di misura contro la Colombia e ha proseguito con 3 pareggi (2-2 contro Venezuela e Perú e infine l'1-1 contro il Brasile che gli ha consentito di qualificarsi per i quarti di finale).

La vincente del quarto tra Argentina ed Ecuador sfiderà in semifinale la vincente del quarto tra Uruguay e Colombia.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Ecuador: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ultimo quarto di finale della Copa America 2021, si giocherà all'Estadio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiania, nello Stato di Goias, che ha già ospitato varie altre partite della competizione. La gara è in programma nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio, con calcio d'inizio alle ore 3 italiane (le 22 orario brasiliano).

Argentina-Ecuador, gara valida per i quarti di finale della Copa America 2021, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. In particolare, la sfida tra la nazionale di Lionel Scaloni e quella di Gustavo Alfaro (ct argentino dell'Ecuador) sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A.

La gara di Copa America tra Argentina e Ecuador sarà inoltre visibile in diretta tv su Eleven Sports : una volta sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma, si dovrà scaricare l'app su una smart tv.

Argentina-Ecuador sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky, ad esempio, potranno seguire la partita grazie all'applicazione Sky Go , scaricabile in maniera gratuita su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Argentina-Ecuador, inoltre, si potrà vedere su NOW, servizio live e on demand di Sky grazie al quale si può assistere al meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

Ancora una volta in diretta streaming, Argentina-Ecuador sarà visibile anche su Eleven Sports , o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app sui dispositivi sopracitati, ovvero pc, smartphone o tablet.

Infine, Argentina-Ecuador sarà trasmessa in diretta streaming, previo l'acquisto del singolo evento, sulla piattaforma LIVENow, che ha acquistato i diritti della Copa America dai quarti di finale fino alla finalissima.

Nessuno squalificato e nessun infortunato nell'Argentina, che schiererà la formazione migliore per provare ad accedere alle semifinali. In attacco il tridente formato da Messi, Lautaro Martinez e uno tra il Papu Gomez (favorito), Di Maria e il neo viola Nico Gonzalez. In porta dubbio Armani-Emiliano Martinez, con il portiere del River che potrebbe tenersi il posto. Montiel più di Molina, Tagliafico più di Acuña. Romero, De Paul e Paredes titolari.

4-4-2 per l'Ecuador, dove resiste il dubbio legato alle condizioni di Moises Caicedo: il centrocampista del Brighton, uscito per infortunio contro il Brasile, dovrebbe però recuperare e scendere regolarmente in campo. Difesa già decisa con Angelo Preciado, Arboleda, il giovane Hincapié ed Estupiñan, in mezzo al campo anche Mena (o Franco), Mendez e Ayrton Preciado, mentre in attacco dovrebbero esserci Enner Valencia e Campana.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro, Gomez. Ct. Scaloni

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Mena, Mendez, Caicedo, Ay. Preciado; Campana, E. Valencia. Ct. Alfaro