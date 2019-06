Argentina, Dybala e Messi ancora opposti: zero minuti in campo per la Joya

Dybala e Messi continuano a sembrare poco compatibili in campo. Per lo juventino ancora nessun minuto in questa Copa America 2019.

Nell' che affronterà il nell'ultimo match del girone B della Copa America 2019 nel tentativo di raggiungere i quarti di finale potrebbe per l'ennesima volta non esserci spazio per Paulo Dybala.

La Joya non è mai scesa in campo nei primi due match contro e (lo stesso è accaduto a 2018, con soli 22 minuti in campo e tre partite in panchina).

Ed anche in questo caso, come capitato in precedenza con altri commissari tecnici (vedi Bauza, Sampaoli) la contemporanea presenza in campo della Pulce e della Joya non viene presa in considerazione per la tendenza ad occupare la stessa zona di campo.

Durante l'allenamento di giovedì però Scaloni, forse nel tentativo di dare ancora più qualità alla squadra, ha provato lo juventino tra i titolari.

Riguardo la compatibilità tra i due, lo stesso Scaloni era stato chiaro prima dell'inizio della competizione.

"Leo e Paulo sono compatibili, ma devi lavorare su di loro. Col tempo è possibile farlo ma adesso penso che non sia il momento perchè non c'è stato tanto tempo per preparare una cosa del genere".

Così come era stato altrettanto onesto Dybala in una delle loro precedenti apparizioni.

"E' stato un po' difficile giocare con Messi perchè giochiamo nella stessa posizione, io sono quello che si deve adattare ad un'altra zona di campo per farlo rendere al meglio".

Dybala e Messi insieme in campo, i precedenti. Colui che ha tentato per più volte di farli giocare insieme è stato Sampaoli nel 2017. Hanno giocato alcuni minuti in una partita amichevole contro il (1-0) e due volte nelle qualificazioni contro l' (0-0) e il (1-1). Non è mai arrivata la vittoria.