Argentina, discorso di Messi alla squadra: "Siete il futuro di questa nazionale"

L' di Messi, dopo la sconfitta in semifinale contro il , ha dovuto dire per l'ennesima volta addio alle velleità di conquistare una competizione internazionale.

A differenza delle altre volte però, dove nell'ambiente Albiceleste prevaleva la delusione, le prestazioni della squadra nella Copa America 2019 hanno lasciato grande fiducia per il futuro. A giustificare la sconfitta contro la Selecao ci si sono messe anche le polemiche relative al mancato utilizzo del VAR da parte dell'arbitro.

Lo dimostra il discorso fatto alla squadra da Leo Messi nel post-partita. Discorso durante il quale La Pulce, spesso accusato di essere un solista e di non andare d'accordo coi compagni di nazionale, ha invece voluto ringraziare tutto il gruppo per l'impegno. Queste le sue parole, riportate da Olè.

"Voglio dirvi che sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Siete il futuro della squadra nazionale, non ho dubbi. In questo modo potremo ottenere molti successi. Inizia qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. C'è una buona base di giocatori che stanno crescendo ed ai quali bisogna dare tempo. Bisogna farli crescere, ma possiamo dire che l'Argentina ha delle ragioni per pensare in grande".