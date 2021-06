Argentina, Colón campione per la prima volta in 116 anni di storia

Il Club Atlético Colón trionfa nel campionato argentino per la prima volta nella storia: decisiva la vittoria contro il Racing Avellaneda.

Dopo 116 anni di storia e una lunghissima attesa, il Club Atlético Colón ha trionfato nel campionato argentino per la prima volta. Nella notte italiana, ha alzato il cielo la sua prima Liga Profesional Argentina.

¡EL NEGRO YA SALIÓ CAMPEOOOOOOOOÓN!🏆 pic.twitter.com/S609D2wf3C — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 5, 2021

Decisiva la vittoria secca, per tre a zero contro il Racing Avellaneda: le reti portano il nome degli eroi Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi e Alexis Castro. Quella contro il Racing è stata la finale della prima fase del torneo, dopo che in semifinale il Colón aveva battuto l'Independiente.

Prima vittoria in Argentina anche per il giovanissimo tecnico di 42 anni, Eduardo Domínguez, dopo la Supercoppa vinta in Uruguay con il Club Nacional, ormai due anni fa.

Notte storica quindi per il Club Atlético Colón, che adesso vorrà confermarsi anche nella seconda fase del campionato.