Argentina-Colombia dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale di lusso nella Copa America 2021: Argentina contro Colombia. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ARGENTINA-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Colombia

Argentina-Colombia Data: 7 luglio 2021

7 luglio 2021 Orario: 03.00

03.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Eleven Sports

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Argentina-Colombia vale la finale della Copa America 2021. La formazione di Lionel Scaloni e quella di Reinaldo Rueda si sfidano con un solo obiettivo: approdare all'ultimo atto, in programma al Maracanã di Rio de Janeiro, e giocarsi il trofeo. Chi passa sfida la vincente di Brasile-Perú, di fronte nell'altra semifinale.

L'Argentina ha vinto il proprio raggruppamento, conquistando tre vittorie su quattro partite, e poi si è imposta sull'Ecuador nei quarti di finale: 3-0 il punteggio, grazie alle reti messe a segno da De Paul nel primo tempo e da Lautaro Martinez e Messi nel finale di partita.

Maggiori difficoltà durante il proprio percorso in Copa America ha avuto la Colombia, che fin qui ha vinto solo una partita: quella dell'esordio contro l'Ecuador. Poi un pareggio contro il Venezuela, un paio di sconfitte contro il Perú e il Brasile e la gioia dei quarti di finale, superati ai calci di rigore contro l'Uruguay grazie a un grande Ospina.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Colombia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-COLOMBIA

La seconda semifinale della Copa America 2021 traè in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio, con calcio d'inizio alle ore 3 (le 22 orario brasiliano): il match si giocherà al Mané Garrincha di Brasilia, impianto intitolato al leggendario fuoriclasse brasiliano.

Argentina-Colombia, seconda semifinale della Copa America 2021, si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport, che detiene anche i diritti della fase a eliminazione diretta della competizione: il match, in particolare, sarà visibile sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio.

Un altro modo per vedere Argentina-Colombia in diretta tv è rappresentato da Eleven Sports: in questo caso, per assistere alla gara tramite un abbonamento, si dovrà scaricare l'app della piattaforma su una smart tv.

In diretta streaming, invece, la semifinale della Copa America 2021 tra Argentina e Colombia sarà visibile per gli abbonati a Sky su Sky Go, l'applicazione gratuita facilmente scaricabile su vari dispositivi.

Un'alternativa per vedere Argentina-Colombia in diretta streaming è costituita da NOW, servizio live e on demand di Sky che contiene il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

Ancora una volta in diretta streaming, Argentina-Colombia si potrà vedere su Eleven Sports, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app sui dispositivi sopracitati.

Infine, Argentina-Colombia si potrà vedere in diretta streaming anche su LIVENow: sarà necessario acquistare il singolo evento per assistere alla sfida sulla piattaforma.

Solito dubbio in attacco per Scaloni, che deve decidere tra uno tra Nico Gonzalez, il Papu Gomez e Di Maria: questa volta potrebbe toccare all'ex atalantino affiancare Messi e Lautaro Martinez. Romero non è al meglio e così in mezzo alla difesa dovrebbe toccare ancora a Pezzella. In mezzo al campo confermato il trio De Paul-Paredes-Lo Celso.

La Colombia accoglie il ritorno di Cuadrado, assente causa squalifica nel quarto di finale vinto ai rigori contro l'Uruguay: l'esterno bianconero si riprenderà il posto sulla destra, con Luis Diaz o Cardona dalla parte opposta. Soliti punti interrogativi anche per Rueda in attacco, dove Duvan Zapata sarà affiancato da uno tra Borja e Muriel. In mezzo, Cuellar può tenersi la maglia da titolare.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gomez. Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja. Ct. Rueda