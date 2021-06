Argentina-Cile dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina e il Cile si sfidano nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022: tutte le informazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ARGENTINA-CILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Cile

Argentina-Cile Data: 4 giugno 2021

4 giugno 2021 Orario: 02.00 (orario italiano)

02.00 (orario italiano) Canale tv: Como Tv

Como Tv Streaming: comotv.com

Antipasto di Copa America con le qualificazioni Conmebol al Mondiale di Qatar 2022. L'Argentina sfida il Cile in un replay delle finali di Copa America del 2015 e del 2016, entrambe vinte dalla squada di Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

Il 13 giugno le due squadre si troveranno di fronte in Copa America nella fase a gironi, ma prima l'appuntamento è sulla strada verso Qatar 2022. Si gioca per la quinta giornata del girone sudamericano.

L'Argentina ha vinto 3 delle prime 4 partite, dietro solo al Brasile, mentre i cileni sonno fermi a 4 punti con una sola vittoria ottenuta, contro il Perù.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Argentina-Cile: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la partita tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-CILE

Argentina-Cile si disputerà nell'Estadio Unico di Santiago del Estero, moderno impanto aperto poche settimane fa. Calcio d'inizio alle ore 2.00 italiane. La gara è valida per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale di Qatar 2022.

Argentina-Cile non sarà trasmessa in tv, visto che i diritti per i match Conmebol saranno trasmessi solo online da Como Tv.

Il match potrà dunque essere seguito in diretta streaming e on demand con commento in italiano o inglese sul sito ufficiale comotv.com. Sarà visibile su tutti i device collegandosi al sito.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Foyth, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Di Maria; Messi, Lautaro, Ocampos.

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Maripan, Medel, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Orellana, Vargas, Sanchez.