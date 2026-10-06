Argentina-Benin: dettagli della partita

Amichevoli - Game Week 1 6 ott 2026 - 19:00

Argentina e Benin scenderanno in campo il 7 ottobre 2026 all'1:00 SAST (6 ottobre 2026 alle 16:00 ART / 20:00 BST / 15:00 EST).

I finalisti del Mondiale 2026 ospitano i Cheetahs

L'Argentina torna all'Estadio Mâs Monumental per ospitare il Benin, nazionale dell'Africa occidentale, in un'amichevole internazionale autunnale. Reduce dalla qualificazione alla finale del Mondiale 2026 in Nord America e dal proseguimento del proprio affinamento tattico dopo una finestra internazionale positiva, la squadra di Lionel Scaloni punta a regalare ai tifosi di casa un'altra prestazione dominante. Per il Benin di Gernot Rohr, il viaggio in Sud America per affrontare una delle grandi potenze del calcio internazionale rappresenta un banco di prova preziosissimo sul piano della disciplina e della solidità difensiva.

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La lezione di ottobre dell'Albiceleste: sette gol per completare una partenza perfetta

L'Argentina arriva a mercoledì mattina con enorme fiducia dopo aver messo insieme due prestazioni dominanti consecutive. Dopo il 4-0 alla Bolivia del 1° ottobre, la squadra di Scaloni ha travolto il Burkina Faso con uno straordinario 7-0 il 4 ottobre. Lautaro Martínez ha aperto le marcature prima che i giovani talenti Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone trovassero tutti la via del gol. Con una rotazione offensiva incessante e un pressing continuo, i padroni di casa arrivano alla sfida di mercoledì con uno slancio travolgente.

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La forma solida dei Cheetahs: trionfo nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa

Il Benin arriva in Argentina incoraggiato da una cruciale vittoria casalinga per 2-1 sulla Mauritania nella gara di qualificazione del Gruppo F alla Coppa d'Africa 2027, disputata il 29 settembre. La squadra di Gernot Rohr ha mostrato una struttura solida e grande cinismo sotto porta per conquistare tutti e tre i punti. Affrontare in trasferta un'avversaria di livello mondiale richiederà la massima concentrazione ai leader chiave Marcel Dandjinou, Steve Mounié e Jodel Dossou, mentre il Benin cercherà di chiudere gli spazi centrali e rendersi pericoloso sui calci piazzati.

Sfida monumentale all'Estadio Mâs Monumental

Il motore creativo dell'Argentina, guidato da Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e dal giovane trequartista Franco Mastantuono, cercherà di controllare il possesso e isolare i terzini del Benin. Nel frattempo, il Benin schiererà un blocco basso-medio disciplinato per assorbire la pressione, affidandosi alle rapide sortite sulle fasce di Andreas Hountondji per cogliere la linea difensiva alta dell'Argentina. Con i tifosi locali pronti a celebrare le loro stelle, la sfida di mercoledì promette uno spettacolo entusiasmante a Buenos Aires.

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La fine di un'era: Messi lascia l'Albiceleste

Dopo la decisione di ritirarsi dalla nazionale a fine agosto, poco dopo aver trascinato l'Albiceleste a un'altra finale mondiale, Lionel Messi scende in campo per concludere un leggendario percorso lungo 21 anni. Affrontando la nazionale dell'Africa occidentale davanti a 85.000 tifosi di casa, Messi raggiungerà la storica quota di 208 presenze, mettendo il sigillo su una carriera da record che comprende 125 gol, 68 assist e una bacheca senza eguali, impreziosita dal Mondiale FIFA 2022 e dai trionfi consecutivi in Copa América nel 2021 e nel 2024. Circondato dai compagni campioni del mondo a Buenos Aires, il capitano simbolo dà l'addio, emozionante, alla maglia albiceleste, lasciando in eredità un lascito da più grande giocatore nella storia calcistica della sua nazione.

Probabili formazioni

Argentina: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Notizie sulle squadre e rose

Non sono disponibili notizie ufficiali sulla squadra dell'Argentina in vista dell'amichevole contro il Benin. Aggiornamenti sulla probabile formazione, sugli infortuni e sulle squalifiche saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

I dettagli della rosa del Benin, compresi eventuali problemi legati a infortuni o squalifiche, non sono stati confermati in questa fase. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Forma

L'Argentina arriva in grande forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'uscita più recente ha demolito 7-0 il Burkina Faso, dopo aver battuto anche la Bolivia 4-0 nella precedente amichevole. Solo in queste due amichevoli ha segnato 11 gol senza subirne. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro la Spagna al Mondiale, 1-0, anche se in quella fase del torneo ha battuto pure l'Inghilterra 2-1 e la Svizzera 3-1.

Il Benin ha invece un rendimento recente più altalenante, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Ha battuto la Mauritania 2-1 nell'ultima uscita e ha pareggiato 1-1 con il Burkina Faso nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il risultato più pesante in questa serie è stato il 5-1 subito contro il Togo in un'amichevole disputata a inizio anno.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Argentina e Benin relativi a incontri recenti. Questa partita ha quindi un contesto storico limitato da cui attingere prima del calcio d'inizio.