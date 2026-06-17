Argentina-Austria, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Argentina-Austria si giocherà il 22 giugno 2026 alle 13:00 EST (17:00 GMT).

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

L’Argentina ha superato 3-0 l’Algeria grazie a una tripletta di Messi, che ha festeggiato la sua 200ª presenza in nazionale. L’Austria ha battuto 3-1 la Giordania al San Francisco Bay Area Stadium: Marko Arnautovic, recordman di gol e presenze, è entrato nella ripresa e ha chiuso i conti con un rigore nel recupero.

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I giocatori chiave e l’allenatore dell’Argentina

Lionel Scaloni, che ha guidato l’Albiceleste alla vittoria nel 2022, cerca di diventare il primo tecnico a conquistare due Mondiali di fila dopo Vittorio Pozzo nel 1938.

Con 27 presenze, Messi detiene il record di partite disputate in Coppa del Mondo e, insieme a Cristiano Ronaldo, è l’unico giocatore ad aver preso parte a sei edizioni. In rosa spiccano i “britannici” Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Emi Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Man United). In attacco, Julián Álvarez e Lautaro Martínez dell’Inter completano la batteria offensiva dietro a Messi, ora a quota 200 presenze con l’Argentina.

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I giocatori chiave e l’allenatore dell’Austria

Il gruppo, reduce dalla vittoria sulla Bosnia-Erzegovina che ha garantito la qualificazione diretta, si è riunito in California con 26 giocatori solidi e motivati. L’integrazione tattica guidata da Ralf Rangnick funziona al meglio, creando un ambiente coeso e positivo. La spina dorsale dei veterani è al meglio, pronta a imporre fin dall’esordio il consueto gioco ad alta intensità.

In difesa l’icona David Alaba, in perfetta forma, guiderà la linea insieme al possente Kevin Danso. A centrocampo Konrad Laimer e Marcel Sabitzer garantiranno pressing intenso e controllo delle transizioni. Dietro le punte agirà la fantasia di Christoph Baumgartner, mentre i giovani Paul Wanner e Carney Chukwuemeka garantiranno dinamismo e qualità per superare le difese più chiuse.

L’allenatore Ralf Rangnick ha dato un’identità tattica chiara e un’energia esplosiva alla Nazionale austriaca, assetata di successo mondiale. Dopo anni a plasmare i club europei, Rangnick ha rivoluzionato “Das Team”, lasciandosi alle spalle la passività e imponendo uno stile coraggioso e iper-proattivo, basato su un’intensità mozzafiato.

Tatticamente predilige un pressing immediato e transizioni verticali fulminee, schierando un rigido 4-2-2-2 o un aggressivo 4-3-3.

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Convocazione dell’Argentina (26 giocatori)

Portieri: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Difensori: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano).

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Convocazione dell’Austria (26 giocatori)

Portieri: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salisburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Difensori: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brema), Philipp Lienhart (Friburgo), Philipp Mwene (Magonza), Stefan Posch (Magonza), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (RB Lipsia), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsia), Romano Schmid (Werder Brema), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Lipsia), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Attaccanti: Marko Arnautovic (Stella Rossa), Michael Gregoritsch (Augusta), Sasa Kalajdzic (LASK).

Notizie sulle squadre e formazioni.

L'Argentina è allenata da Lionel Scaloni. Al momento non ci sono infortuni o squalifiche e non è stata resa nota la probabile formazione titolare. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

L'Austria è allenata da Ralf Rangnick. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche, e la probabile formazione non è ancora stata annunciata. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L’Argentina arriva all’incontro con cinque vittorie consecutive: l’ultima è il 3-0 all’Islanda in amichevole il 10 giugno 2026, dopo il 2-0 all’Honduras tre giorni prima. A marzo aveva già battuto 5-0 lo Zambia e 2-1 la Mauritania, mentre nel novembre 2025 aveva vinto 2-0 in Angola. In queste cinque gare l’Albiceleste ha segnato 12 gol e subìto solo uno.

L’Austria viene da quattro vittorie e un pareggio: l’ultima è il 1-0 in amichevole sulla Tunisia del 1° giugno 2026, preceduto dal 1-0 alla Corea del Sud e dal 5-1 al Ghana. L’unico punto perso è arrivato con il 1-1 contro la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni mondiali, risultato che ha comunque garantito la qualificazione. In queste cinque gare l’Austria ha segnato nove gol e ne ha subiti tre.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Argentina e Austria: la sfida all’AT&T Stadium di Arlington sarà storica.

Classifica

Nel Gruppo J, l’Argentina è seconda e l’Austria terza alla vigilia di questa partita.