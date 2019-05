Arezzo-Viterbese dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Arezzo e Viterbese si sfidano nel primo turno della fase playoff nazionale di Serie C: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Messe alle spalle la regular season e la fase playoff dei gironi, il campionato di Serie C arriva alla fase più calda, quella che consente alle tredici compagini ancora in corsa di vedere realmente da vicino la possibile promozione in B.

Inizia infatti ufficialmente la fase nazionale dei playoff e tra le squadre ancora in corsa ci sono anche l’Arezzo e la Viterbese che si preparano ad affrontarsi nel match d’andata del loro doppio confronto.

L’Arezzo è arrivato a questo punto del torneo dopo essersi piazzato quarto nel Girone A del campionato di Serie C e aver successivamente superato l’ostacolo Novara (2-2 nel match unico della fase playoff dei gironi).

La Viterbese, fresca vincitrice della Coppa di C, era una delle teste di serie del sorteggio che si è tenuto a Firenze il 16 maggio e, in caso di parità al termine delle due gare, passerà alla fase successiva senza dover affrontare tempi supplementari o calci di rigore.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Arezzo-Viterbese: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

AREZZO-VITERBESE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Arezzo-Viterbese DATA 19 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Città di Arezzo, Arezzo ARBITRO Mario Vigile TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO AREZZO-VITERBESE

Arezzo-Viterbese, match di andata del primo turno dei playoff nazionali, si giocherà domenica 19 maggio allo Stadio Citta di Arezzo di Arezzo. Fischio d’inizio programmato alle ore 18.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Mario Vigile.

Per la sfida che vedrà protagoniste, non è prevista una diretta televisiva. Il match non sarà quindi visibile né via satellite né via digitale terreste.

Arezzo-Viterbese sarà trasmessa in da Eleven Sports. Sarà quindi possibile vedere il match tramite un abbonamento che consentirà di seguire tutte le sfide dei playoff o acquistando il singolo evento. Con l’app dedicata, si potrà guardare la gara su dispositivi quali tablet o smartphone.

AREZZO-VITERBESE IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che si trovassero impossibilitati a seguire Arezzo-Viterbese in streaming, hanno un’altra possibilità per non perdersi le fasi salienti della gara: la diretta di Goal. Come già accaduto per la precedente fase del torneo, vi proporremo una lunga diretta testuale con la quale vi racconteremo gli eventi non solo della gara che vedrà protagoniste Arezzo e Viterbese, ma anche quelli di tutte le altre sfide in programma in questo turno dei playoff di Serie C.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Foglia, Basit, Serrotti; Rolando; Cutolo, Brunori. Allenatore: Dal Canto

VITERBESE (3-5-2): Valentini; Sini, Atanasov, Rinaldi; De Giorgi, , Tsonev, Damiani, Mignanelli; Polidori, Luppi. Allenatore: Rigoli