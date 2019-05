Arezzo-Pisa dove vederla: Rai, Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Derby tra Arezzo e Pisa nel secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C: tutte le informazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Derby toscano tra Arezzo e Pisa, che si affrontano nella gara valida come andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C .

L'Arezzo è arrivato fin qui dopo aver eliminato nei turni precedenti dei Playoff prima il Novara e poi la Viterbese. In campionato si era piazzato quarto nel Girone A.

Il Pisa invece si era classificato terzo nella stagione regolare e ha superato la Carrarese nel turno precedente dei Playoff. La gara di ritorno si giocherà il 2 giugno a Pisa.

Di seguito tutte le informazioni su Arezzo-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

AREZZO-PISA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Arezzo-Pisa DATA 29 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Città di Arezzo, Arezzo ARBITRO Giacomo Camplone TV Rai STREAMING Eleven Sports

ORARIO AREZZO-PISA

Arezzo-Pisa si giocherà mercoledi 29 maggio allo stadio 'Città di Arezzo'. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.30. Ritorno in programma domenica 2 giugno.

Arezzo-Pisa sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti di trasmissione del torneo.

Inoltre, su richiesta della Prefettura di Arezzo per motivi di sicurezza, Arezzo-Pisa verrà trasmessa anche in chiaro su Rai 3 solo nella regione Toscana. La Rai nazionale, invece, trasmetterà in differita il match alle ore 22.30.

Arezzo-Pisa sarà visibile in diretta su Eleven Sports, gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento per guardare tutti gli eventi oppure acquistare la singola partita. Il servizio è disponibile su pc, smartphone e tablet tramite l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà in diretta testuale tutta le partite del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C con continui aggiornamenti anche su Arezzo-Pisa.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Basit, Foglia; Belloni; Cutulo, Brunori.

PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Izzillo; Minesso; Masucci, Pesenti.