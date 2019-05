Arezzo-Novara dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Dopo aver superato il Siena, il Novara trova l'Arezzo sul suo cammino verso la Serie B. Siamo giunti al secondo turno dei play-off di Serie C.

Arezzo e Novara si incontrano faccia a faccia nel secondo turno dei play-off di Serie C. Come successo per la prima fase, anche in questo caso si tratta di una partita ad eliminazione diretta: al termine dei novanta minuti, in caso di pareggio, passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica, ovvero l'Arezzo.

L'Arezzo ha chiuso il suo campionato regolamentare al quarto posto, entrando in gioco soltanto a questo punto dei play-off. Il Novara, invece, ha battuto a sorpresa il Siena (all'Artemio Franchi) nel primo turno e si è guadagnata il diritto di proseguire il cammino verso il sogno della Serie B, ancora molto lontano per entrambe le squadre.

In questa pagina tutte le informazioni su Arezzo-Novara, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming.

AREZZO-NOVARA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Arezzo-Novara DATA 15 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Città di Arezzo ARBITRO Daniel Amabile TV Eleven Sports, RaiSport STREAMING Eleven Sports, RaiPlay

ORARIO AREZZO-NOVARA

Arezzo-Novara è in programma mercoledì 15 maggio alle ore 20.30. Lo scenario sarà quello dello Stadio Città di Arezzo, in Toscana.

Arezzo-Novara sarà visibile in chiaro su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre), non in diretta alle 20.30 ma qualche ora più tardi: il match sarà infatti trasmesso in differita alle ore 00.15.

In la partita tra Arezzo e Novara sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La sfida sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a uno dei pacchetti, oppure potrà essere acquistata come singolo evento. Il servizio è disponibile su pc tramite il sito e su tablet e smartphone scaricando l'app. Streaming disponibile (in differita alle 00:15) su RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

Per chi non fosse abbonato a Eleven Sports, su Goal seguiremo tutto il secondo turno dei play-off di Serie C con la classica diretta testuale, per non perdersi nessun aggiornamento delle partite in programma. La diretta sarà unica, in modo da seguire con un colpo d'occhio, e sulla stessa pagina, anche le gare in contemporanea.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Borghini, Sala; Basit, Foglia, Buglio; Serrotti; Cutolo, Brunori.

NOVARA (4-3-2-1): Di Gregorio; Tartaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Bastoni, Ronaldo, Bianchi; Schiavi, Nardi; Cacia.