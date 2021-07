Arena sorprende la Salernitana: i granata sconfitti in amichevole dal Gubbio

La formazione di Fabrizio Castori va al tappeto nel test amichevole contro il Gubbio, formazione di Serie C. Decide la rete di Arena al 20'.

In quel di Cascia è andata in scena la terza amichevole del ritiro estivo della Salernitana. I granata agli ordini del tecnico Fabrizio Castori sono stati sconfitti 1-0 per mano del Gubbio, formazione di Serie C.

Il tecnico granata ha optato per un 3-5-1-1 in partenza che ha visto scendere in campo dal 1' gli ultimi colpi in entrata del club campano: Stefan Strandberg e Joel Obi.

Tra i pali è stato schierato Belec con Strandberg, appunto, al centro del pacchetto difensivo insieme a Bogdan e Veseli. A centrocampo spazio al terzetto Capezzi, Di Tacchio e Obi con Zortea e Jaroszynski a presidiare le corsie laterali. In attacco largo a Juric supportato da Cavion.

In una prima frazione senza grossi sussulti è la formazione umbra a sbloccare il match grazie al sigillo di Arena che approfitta dell'incertezza di Belec. Poi la Salernitana preme, cambiando anche assetto in una ripresa dove Castori cambia ben dieci effettivi ma la squadra di Torrente regge senza correre grossi pericoli.