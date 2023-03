Arena guida il Gubbio, mister Braglia attacca: "In Spagna giocherebbe in una delle migliori 5 della Liga"

"In Italia non si ha coraggio di lanciare calciatori di prospettiva" dice il tecnico del club di C, attaccando lo status del calcio ad alti livelli.

Doppia cifra vicina. Sia per goal, sia per assist. Nove, nel primo caso, sette, nel secondo. Alessandro Arena è uno dei classe 2000 più importanti del Girone B di Serie C. Tecnica, rapidità d'esecuzione. Qualità. A 22 anni non ha ancora avut modo di confrontarsi con categorie superiori, con somma delusione da parte del suo tecnico.

Certo, Piero Braglia, tecnico del Gubbio, è contento di poter utilizzare il ragazzo, ma allo stesso tempo è consapevole di come Arena meriti un palcoscenico più importante.

Palcoscenico che potrebbe essere realtà per il trequartista nel prossimo futuro, ma che attualmente fa rima con la terza serie e non la prima.

"È strano giochi in C, quando è in giornata non ha nulla a che fare con questa categoria. In Italia non si ha coraggio di lanciare calciatori di prospettiva come lui, o come Di Stefano, Portanova, Bonini, Vitale. E ne dimentico sicuramente qualcuno. In Spagna questi ragazzi giocherebbero nelle migliori 5-6 squadre della Liga”.

Ex di Catania e Messina, approdato a Gubbio nel 2021 dopo essere cresciuto nella natia Sicilia, Arena è reduce da due goal consecutivi contro Lucchese e San Donato Tavernelle. Entrambi decisivi ed essenziali per mantenere il Gubbio in zona playoff, rimanendo ancorato ad una posizione che permetterebbe di evitare diversi preliminari negli stessi.

Le dichiarazioni di Braglia arrivano nel mezzo messo delle discussioni per le parole del commissario tecnico Mancini, intenzionato a chiamare più oriundi nella Nazionale azzurra dopo aver selezionato Mateo Retegui, per cui l'Italia si è divisa nonostante i due goal con altrettanti tiri in porta contro Inghilterra e Malta.

Una decisione, quella di Mancini, attua a superare le decisioni delle squadre di Serie A, che nell'ultimo periodo propongono sempre meno giovani giocatori italiani tra le proprie fila, puntando sull'usato sicuro o su acquisti a basso costo dall'estero.

Al pari di Arena, il tecnico del Gubbio ha citato altri ragazzi nati in Italia che stanno facendo benissimo fin qui nel campionato di Serie C 2022/2023, prossimo alla sua conclusione almeno in termini di stagione regolare, in attesa dei playoff.

Vitale, Bonini, Di Stefano e Portanova sono tutti ragazzi nati dal 2000 in avanti che Braglia propone con regolarità nel suo undici. Qualcosa che in Serie C è prassi: più si sale nella piramide del calcio italiano, più diventa eccezione.

Arena, utilizzato soprattutto come trequartista ma anche come ala destra e seconda punta. Uno di quei ragazzi che ama il calcio, mezzo per stare bene:

"Per Alessandro il calcio è divertimento, mi spiegò che a Catania non si stava divertendo più e mi chiese di rescindere il contratto. Lo accontentai” ha evidenziato qualche mese fa a 'Lacasadic' Daniele Sorintano, avvocato che cura gli interessi di Arena insieme a Jimmy Fontana.

Potrà divertirsi anche ad un più alto livello? Se arriverà l'occasione, si vedrà.