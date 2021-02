L'area dell'Atalanta è un miraggio per il Napoli: solo 6 tocchi degli azzurri

Napoli completamente sterile dal punto di vista offensivo contro l'Atalanta, Gattuso però non fa drammi: "Contro di loro non si è mai favoriti".

La versione di Coppa Italia del Napoli, schierato col 3-4-3 contro l'Atalanta, non ha convinto i critici: lo 0-0 del 'Diego Armando Maradona' è, in sé, un buon risultato in vista del ritorno della semifinale, che assume un senso diverso se analizzato da un'altra angolazione.

Ciò che spicca maggiormente è la grossa difficoltà degli azzurri a risultare pericolosi lì davanti con Lozano prima punta e gli esterni Politano e Insigne: il messicano, in particolare, è sembrato un pesce fuor d'acqua con la tendenza a spostarsi nel suo habitat naturale, la corsia di destra, tanto da indurre Gattuso ad invertirlo con l'ex Inter ad un certo punto della partita.

Ma il dato che maggiormente preoccupa e fa riflettere i tifosi azzurri è il numero dei palloni toccati all'interno dell'area di rigore atalantina: come riportato dal sito della Lega di Serie A sono appena 6 in tutti i novanta minuti.

Anche questo grafico di Opta evidenzia la sterilità offensiva dei partenopei, salvati dalle parate di un Ospina in grande spolvero.

Gattuso, al termine dell'incontro, ha però lasciato intendere di essere tutto sommato soddisfatto del pareggio senza reti che mette il Napoli in una condizione ottimale per il match di ritorno del 'Gewiss Stadium' a Bergamo.

"Contro l'Atalanta non si è mai favoriti. Abbiamo molti giocatori in difficoltà e provati sotto l'aspetto fisico, soprattutto in attacco dobbiamo fare la conta".

Il tecnico calabrese spera di poter contare presto sul completo recupero di Osimhen, tornato recentemente dopo l'infortunio e la positività al Covid-19 ma apparso ancora in ritardo di condizione. Rischiano di allungarsi ulteriormente i tempi per Mertens, volato in Belgio per dedicarsi alla cura della caviglia che lo tormenta da ormai un mese e mezzo.