Pochettino verso la panchina del Newcastle: "Gli hanno fatto una buona offerta"

Osvaldo Ardiles ha rivelato i discorsi tra Poch e i Magpies. Il tecnico: "Allenare fuori dalle top six? Tutti i club possono essere competitivi".

Il nuovo progetto del potrebbe partire da un grande nome in panchina: Mauricio Pochettino. In la suggestione di vedere l’argentino sulla panchina dei Magpies si fa sempre più forte.

Anche Osvaldo Ardiles, ex giocatore del ed ex allenatore degli Spurs e anche del Newcastle, ha parlato al ‘Mirror’ dell’idea di vedere il connazionale alla guida del club, pronto a iniziare un nuovo corso con la nuova proprietà saudita che rileverà il club da Mike Ashley.

“Mauricio sta bene in Inghilterra, è stato accostato al Newcastle e quando ha parlato con il club gli è stata formulata una buona offerta. Era legato al Tottenham, ma ora è libero di allenare. Ascolterà di nuovo offerte, ma quella del Newcastle è una possibilità. Prenderà tempo e deciderà. Allenare in Inghilterra gli piace molto, ci sono poche squadre che possono permetterselo”.

Secondo ‘Express’, tra Pochettino e il Tottenham esisteva una clausola che impediva al tecnico di allenare per i 6 mesi successivi all’addio al club londinese. Clausola che da martedì scorso non è più valida. Insomma, il tecnico può tornare presto in panchina. E potrebbe farlo da subito.

Parlando a ‘Sky Sport’, l’argentino ha aperto alla possibilità di allenare anche una squadra fuori dalle ‘top six’ (United, City, , Spurs, , ), come appunto sarebbe il club del Tyne and Wear.

“Il punto è: quali sono le top six? Oggi Tottenham ed Arsenal non sono nella top six. Bisogna rispettare tutti i club: lavorano duro, investono, spendono. Ogni anno ci sono strategie diverse. Tutti i club hanno le potenzialità per essere competitivi”.

In passato Poch ha guidato con successo anche il , esperienza che gli è valsa poi la chiamata del Tottenham. Il suo desiderio di rimanere in Premier potrebbe esaudirsi sulla panchina del Newcastle.