Arda Turan contro Valverde: "Mi ha fatto sentire insignificante"

Arda Turan contro l'ex allenatore del Barcellona Valverde: "Mi ha fatto sentire disprezzato e ho deciso di andarmene".

Con la maglia del ha vissuto i migliori momenti della sua carriera, ma l'arrivo in panchina di Ernesto Valverde ha complicato le cose ad Arda Turan, che ha deciso poi di abbandonare il club catalano per tornare in patria.

Il giocatore del ha spiegato ai microfoni di 'beIN Sports Turkey' il motivo del suo addio:

"Valverde mi ha fatto sentire disprezzato, ha detto che mi avrebbe fatto giocare e non l'ha mai fatto. Ha detto che mi avrebbe dato una possibilità e non l'ha mai fatto. Andava tutto bene quando c'era Luis Enrique, avevamo vinto campionato e coppa".

Arda Turan attacca duramente l'ex allenatore del Barcellona, colpevole a suo dire di averlo messo ai margini della rosa: