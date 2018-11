Arbitro sorteggia il campo a 'sasso, carta, forbice': sospeso 21 giorni

Nella partita di calcio femminile tra City e Reading, David McNamara ha dimenticato la monetina nello spogliatoio, trovando un metodo 'alternativo'...

Quello dell'arbitro è un duro lavoro. Non solo perché si corre il rischio di essere insultati per tutta la partita, o peggio, ma anche perché non puoi permetterti di scordarti la monetina nello spogliatoio.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Lo sa bene David McNamara, che lo scorso ottobre ha arbitrato la sfida di calcio femminile tra Manchester City e Reading, ma con un piccolo inconveniente ad inizio partita.

Al momento del sorteggio del campo, infatti, McNamara ha capito di essersi scordato la monetina nello spogliatoio. Allora ha deciso di far fare ai due capitani, Steph Houghton e Kirsty Pearce, 'sasso, carta, forbice' per decidere chi doveva dare il calcio d'inizio al match e chi poteva scegliere la metà di campo nella quale giocare.

Sembrava un ottimo escamotage, ma a distanza di qualche settimana è arrivata la sospensione di 21 giorni all'arbitro David McNamara, che adesso dovrà restare a riposo forzato per una piccola, ma decisiva, dimenticanza.