L'arbitro non fischia due rigori contro il Bayern: un tifoso dello Schalke lo denuncia alla polizia

Un tifoso dello Schalke ha denunciato l'arbitro di Schalke-Bayern e i suoi assistenti alla Polizia. Il motivo: due rigori dubbi non fischiati.

La partita tra 04 e , giocata sabato alle 18.30, non ha fatto parlare soltanto per la tripletta di Robert Lewandowski, ma anche per due presunti rigori negati ai 'Knappen'.

Lo 0-3 maturato con tre goal del polacco ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di casa. Ancora di più però lo hanno lasciato due falli di mano, passibili di massima punzione, non ravvisati dall'arbitro Marco Fritz e nemmeno dal Var.

A rimanere molto deluso è stato in particolare un tifoso dello Schalke, il quale ha deciso di recarsi... alla Polizia. Il motivo? Sporgere denuncia contro l'arbitro e i suoi assistenti al Var per i due rigori.

La notizia arriva proprio dal profilo Twitter del corpo di Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, il land in cui si trova Gelsenkirchen, la città dello Schalke 04.

"Schalke-Bayern ha interessato i tifosi dello Schalke e ora anche la Polizia: un tifoso dello Schalke ha sporto denuncia contro l’arbitro e il Var per frode. Motivo: due rigori negati nella partita contro il Bayern. La Polizia ora controlla i fatti".

Das Spiel #S04FCB beschäftigt Schalke-Fans und nun auch die Polizei: Ein #Schalke-Anhänger hat Anzeige gegen den Schiedsrichter und den Videoassistenten wegen Betrugs erstattet. Grund: Zwei nicht gegebene Elfmeter im Spiel gegen #FCBayern. Die #Polizei prüft nun den Sachverhalt. pic.twitter.com/Jgni3jHXdv — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) August 27, 2019

Marco Fritz, direttore di gara del match e arbitro internazionale, si è dunque trovato una denuncia a carico per due presunti errori arbitrali. Da parte di un tifoso. E l'indagine, effettivamente, sembra essersi davvero aperta...