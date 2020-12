La missione dell'arbitro Frappart: "Io, modello per molte donne"

L'arbitro Stephanie Frappart si erge a 'spot' per le donne: "Se sono qui, le giovani che guardano il calcio in tv possono vederlo possibile".

Stephanie Frappart è stata il primo arbitro donna a dirigere in Champions. E' accaduto in - , match nel quale il fischietto francese ha ricevuto anche i complimenti di Leonardo Bonucci.

La Frappart, alla 'BBC', è consapevole di rappresentare un'icona per le appassionate che vogliono entrare nel mondo del calcio.

La Frappart, sa come star lontana dall'eco dei media e dalla critica.

"Non ho social, non ho mai letto i giornali su di me: in pratica mi creo una bolla. So che nel calcio tutti parlano di quel che ha fatto l'arbitro e allora ignoro tutto. Preferisco agire così".

Il direttore di gara 'in rosa', infine, dice la sua sul VAR.